Dopo l'annuncio del rinnovo di Yann Bisseck, in casa Inter è pronto anche un altro prolungamento di contratto. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il club nerazzurro continua a lavorare sul rinnovo di Pio Esposito, attaccante classe 2005. Per l'attaccante italiano è pronto un contratto di 5 anni a circa 3 milioni di euro più bonus. Ci sono già stati dei passi in avanti tra le parti e sono previsti nuovi colloqui per arrivare all'intesa finale. Esposito, pezzo pregiato della prospettiva nerazzurra,