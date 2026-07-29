Ora è ufficiale l'arrivo di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale azzurra, ma sono stati giorni a dir poco caotici quelli che hanno vissuto i dirigenti federali e i tifosi di tutta Italia. Ci sono stati, anche all'estero, sul fronte della stampa straniera, tanti titoli che hanno descritto la situazione tra Pirlo, Maldini, Leonardo e Malagò. Alla fine si è arrivati alla scelta Mancini, ma andiamo a ripercorrere quanto scritto da alcuni quotidiani stranieri, partendo da quello spagnolo AS: "L'Italia si è impegnata ad autodistruggersi". "Caos epico", il titolo scelto da L'Equipe.