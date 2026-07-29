Joan Garcia affronta la sua seconda stagione al Barcellona con la massima ambizione. In vacanza dopo la vittoria del Mondiale 2016 con la nazionale spagnola, il portiere dei catalani ha incontrato i cronisti presso il suo Campus spiegando quali sono gli obiettivi personali per questa stagione. Senza nascondere la propria ambizione: "Sono al Barça da un anno. Abbiamo vinto la Liga e la Supercoppa, e quest'anno ho vinto il Mondiale, quindi ovviamente l'obiettivo per la prossima stagione è la Champions League. Il Mondiale è il titolo più prestigioso a livello di nazionale, e la Champions League è il trofeo che più gli si avvicina a livello di club. È l'obiettivo che mi sono prefissato per quest'anno".

Per la Champions servono entusiasmo e voglia di vincere

Il portiere ritiene che non sarebbe positivo che la Champions League diventasse un'ossessione: "Bisogna trovare un punto d'incontro. Ossessionarsi non fa bene, perché l'effetto negativo può essere molto significativo se non raggiungiamo il nostro obiettivo, ma siamo molto fiduciosi di potercela fare."Siamo una squadra molto giovane. Penso che dobbiamo imparare da quello che ci è successo la scorsa stagione. La fortuna non è stata dalla nostra parte, ma è qualcosa che deve aiutarci a fare esperienza. Ci deve essere entusiasmo, standard elevati, voglia di fare bene e di vincerla".

Il Real compra? Non ci penso

Garcia fa capire di non essere nemmeno troppo impressionato dalla campagna acquisti monumentale del Real Madrid: "Non ci penso. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Sarebbe un errore concentrarsi su quello che fanno gli altri. Se ci concentriamo su noi stessi e diamo il massimo, possiamo battere chiunque. Finché non inizia il campionato e non avremo disputato qualche settimana di gara, non sapremo chi è il favorito. Sulla carta hanno ottimi giocatori, ma si è visto più volte che non è tutto. Si può parlare tanto, ma finché non inizia la stagione non serve a niente".