Lo scontro tra UEFA e FIFA continua a inasprirsi. L'organismo presieduto da Aleksander Čeferin ha pubblicato un nuovo e duro comunicato contro il progetto FIFA Forward Enterprise, accusando Gianni Infantino di fare pressioni sulle federazioni nazionali per ottenere il sostegno alla riforma.

Le dichiarazioni della UEFA

Secondo la UEFA, la FIFA avrebbe imposto un termine entro cui le federazioni nazionali dovranno manifestare il proprio appoggio al progetto, con il rischio di perdere il contributo straordinario previsto dall'iniziativa, pari a circa 40 milioni di euro. Una strategia che l'organismo europeo giudica non condivisibile e lontana dai principi di correttezza: "Oggi abbiamo appreso della scadenza fissata dalla FIFA alle associazioni per sostenere le sue proposte, pena il ritiro del pagamento una tantum. Questo dice tutto quello che c'è da sapere su questo piano. L'UEFA sostiene inoltre che il fronte contrario al progetto stia crescendo rapidamente a livello internazionale:"La FIFA non può continuare a utilizzare il nostro sport per arricchire sé stessa e i propri amici. Possiamo far crescere il calcio nel modo giusto. È arrivato il momento di dare priorità alle federazioni ai club, alle leghe, ai calciatori e ai tifosi". È l'ennesima presa di posizione decisa della UEFA contro il progetto promosso da Gianni Infantino, che punta alla nascita di una nuova società commerciale con la possibilità di coinvolgere investitori privati. Un'iniziativa che continua a generare divisioni nel mondo del calcio e che, nelle ultime ore, ha attirato le critiche di diverse federazioni, della CONCACAF e anche delle istituzioni europee.