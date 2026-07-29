Mancava solamente l'ufficialità, ora è arrivata: Yann Bisseck continua il suo percorso con la maglia dell'Inter. Il club nerazzurro ha appena annunciato il rinnovo di contratto del difensore tedesco. Di seguito il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031".

Già negli scorsi giorni avevammo preannunciato che il calciatore aveva accettato le condizioni proposte dal club nerazzurro sia come ingaggio che come durata del nuovo accordo, e oggi sono circolate anche le cifre, circa 3 milioni a stagione. FcInterNews ne ha parlato per primo già a gennaio (rileggi qui). Tutto sembrava procedere verso una conclusione positiva della trattativa. Conclusione che è arrivata qualche minuto fa.