Domani, salvo sorprese, sarà il primo giorno da giocatore dell'Inter di John Stones, atteso a Milano per le visite mediche di rito propedeutiche alla firma sul biennale con cui ha deciso di legarsi ai nerazzurri. Il difensore inglese, si legge sulla Gazzetta dello Sport, riabbraccerà l'ex compagno Manuel Akanji, con cui nel Manchester City ha giocato 58 partite in tre anni, condividendo il campo per 3.777 minuti. I due, sottolinea la rosea, hanno celebrato insieme il Triplete del 2023 con Champions, battendo proprio l'Inter in finale, Premier League e Coppa d'Inghilterra, poi un altro titolo nazionale nel 2024, e sempre nello stesso anno, una Supercoppa europea e il Mondiale per Club; infine, nell'ultima annata vissuta nello stesso spogliatoio, è arrivato un Community Shield.

Una bacheca ricchissima di trofei, quella del nativo di Barnsley, che arriva alla corte di Cristian Chivu portando una cultura da vincente, senza la pretesa di togliere la maglia da titolare al vecchio-nuovo compagno, al massimo piazzandosi al suo posto all'evenienza. I due potranno giocare anche insieme, con Akanji dirottato sulla destra al posto di Yann Bisseck. 'Dolci' problemi dell'allenatore che sceglierà una volta che avrà a disposizione Stones dopo le vacanze.