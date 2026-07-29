Apparentemente immobile sul mercato, l'Inter nelle scorse ore ha piazzato il colpo John Stones, una vera e propria occasione colta pescando dalla categoria dei giocatori 'free agent'. In nerazzurro l'inglese porterà mentalità vincente ed esperienza, due caratteristiche fondamentali che hanno convinto il club a regalarlo a Cristian Chivu che avrà il compito di gestirlo al meglio dal punto di vista fisico, alla luce dello storico di infortuni delle ultime due stagioni (col Manchester City è rimasto ai box per 252 giorni). 

Stones, scrive il Corriere dello Sport, andrà a completare il reparto difensivo che vedrà altri innesti soltanto in caso di altre uscite. Su tutte, va monitorare la situazione di Benjamin Pavard, la cui eventuale partenza aprirà le porte a un sostituto di alto il livello. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 09:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.