Apparentemente immobile sul mercato, l'Inter nelle scorse ore ha piazzato il colpo John Stones, una vera e propria occasione colta pescando dalla categoria dei giocatori 'free agent'. In nerazzurro l'inglese porterà mentalità vincente ed esperienza, due caratteristiche fondamentali che hanno convinto il club a regalarlo a Cristian Chivu che avrà il compito di gestirlo al meglio dal punto di vista fisico, alla luce dello storico di infortuni delle ultime due stagioni (col Manchester City è rimasto ai box per 252 giorni).

Stones, scrive il Corriere dello Sport, andrà a completare il reparto difensivo che vedrà altri innesti soltanto in caso di altre uscite. Su tutte, va monitorare la situazione di Benjamin Pavard, la cui eventuale partenza aprirà le porte a un sostituto di alto il livello.