Niente test contro il Perth Glory per il Milan. I rossoneri hanno annullato l'amichevole contro il 1° agosto con la formazione che avevano sfidato lo scorso anno, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il tecnico Ruben Amorim ha preferito sostituire la gara, che comunque sarebbe stata a porte chiuse, con un allenamento. Il Diavolo si proietta quindi subito alla partita del 5 agosto contro l'Inter. Nel mentre, sono attesi nell'hotel sede del ritiro Gonçalo Ramos e Rafa Leao.