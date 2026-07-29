Niente test contro il Perth Glory per il Milan. I rossoneri hanno annullato l'amichevole contro il 1° agosto con la formazione che avevano sfidato lo scorso anno, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Il tecnico Ruben Amorim ha preferito sostituire la gara, che comunque sarebbe stata a porte chiuse, con un allenamento. Il Diavolo si proietta quindi subito alla partita del 5 agosto contro l'Inter. Nel mentre, sono attesi nell'hotel sede del ritiro Gonçalo Ramos e Rafa Leao. 

Sezione: News / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 22:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.