La Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione 2026/2027. Come da tradizione, il girone C si conferma quello delle grandi piazze del Sud Italia, con la novità - annunciata nella logica della rotazione delle squadre B - dell'Inter Under 23, al secondo campionato di Serie C della sua storia.

Sette le squadre pugliesi inserite nel gruppo: Bari, Casarano, Monopoli, Team Altamura, Audace Cerignola, Foggia e Barletta. A queste si aggiungono formazioni storiche come Catania, Salernitana, Cosenza e Crotone. Presenti anche Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento, Scafatese, Savoia, Potenza e Picerno.