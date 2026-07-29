Dal sito FootyHeadlines.com arrivano le prime immagini della terza divisa da riscaldamento pre-partita dell'Inter per la stagione 2026-2027. Il modello che viene utilizzato ha un design essenziale, che verrà adottato da tutte le squadre Nike Elite. È prevalentemente nera, impreziosita da un delicato motivo circolare con il nome del club incorporato direttamente nel tessuto.

La parte anteriore è dominata dal logo dello sponsor Qatar Airways in giallo, che trova riscontro in uno Swoosh Nike giallo contornato di blu. Anche lo stemma dell’Inter è stato ricolorato per adattarsi all’estetica generale, realizzato in giallo e nero con un pulito contorno blu. Per dare un ultimo tocco di colore alla base scura, il colletto e i polsini delle maniche sono rifiniti con un sottile bordo blu.