Il Consiglio Direttivo di Lega Pro, tenutosi in data odierna con la composizione dei gironi, ha deliberato la sostituzione dei consiglieri decaduti Patrizia Testa e Nicola Grieco attraverso la surroga per cooptazione di Ludovic Delechat, Presidente della Società FC Pro Vercelli 1892, e Filippo Simone, Consigliere di amministrazione dell’Altamura, a consiglieri del Direttivo.

Questi si aggiungono ai confermati Mauro Bosco (Vis Pesaro), Mauro Giacca (Trento), Vincenzo Grella (Catania) e Stefano Udassi (Torres). I Consiglieri subentranti, ai sensi dell’articolo 22 dello Statuto, resteranno in carica sino alla prossima Assemblea, da tenersi entro 90 giorni dalla data della cooptazione, nel corso della quale dovranno essere eletti. L’individuazione tiene conto del principio di rappresentatività dei Gironi all’interno del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre determinato l’ingresso nel Comitato Esecutivo di Vincenzo Grella e Mauro Giacca, in sostituzione di Nicola Grieco (Audace Cerignola) e Patrizia Testa (Pro Patria), nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 25 dello Statuto di Lega Pro. Lo riferisce in una nota stampa la Lega Pro.