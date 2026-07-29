Resta, per il momento, un'incognita il futuro di Issiaka Kamaté, centrocampista francese reduce dall'annata con l'Inter U23. La trattativa con il Palermo sembrava essere sul punto di concretizzarsi, ma c'è stato un rallentamento. Nulla, però, è tramontato, come evidenzia il Corriere dello Sport: "La trattativa, che le due società avevano già definito, ha subito un rallentamento ma è ancora in piedi", spiega il quotidiano. Ieri sera abbiamo spiegato, riportando Il Giornale di Sicilia, che manca l'ok definitivo di Kamaté.