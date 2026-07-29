Il Monza si prepara ad affrontare l'Inter nella prima giornata di campionato con entusiasmo e convinzione, forte di un'estate che fin qui ha regalato segnali più che incoraggianti. La formazione guidata da Ivan Juric si sta mettendo in mostra sia sul mercato sia sul campo, candidandosi a possibile sorpresa della nuova Serie A.

Il mercato dei brianzoli e le prestazioni in amichevole

La campagna acquisti del Monza è stata tra le più interessanti tra le neopromosse, con innesti mirati che hanno alzato il livello della rosa a disposizione di Ivan Juric. Sono arrivati il centrocampista Manga Foe Ondoa, il difensore Lorenzo Lucchesi(riscatto), gli attaccanti Salomon Takeacaba Loubao e Patrick Cutrone(riscattato), oltre ai difensori Mangas e Kouadio in prestito, a conferma della volontà del club di costruire una squadra competitiva.Anche i risultati del precampionato sono stati incoraggianti. Dopo il successo per 4-3 sulla Pro Vercelli, i brianzoli hanno battuto 2-0 il Galatasaray, campione di Turchia, grazie alle reti di Carboni e Cutrone, dimostrando organizzazione, intensità e una buona condizione.

La preparazione proseguirà con le amichevoli contro Aris Salonicco e Padova, prima dell'esordio ufficiale della stagione, in programma il 14 agosto in Coppa Italia contro l'Avellino. L'Inter resta la favorita, ma il Monza si presenterà ai primi impegni con fiducia, una rosa rinforzata e la convinzione di potersi giocare le proprie carte fin dall'inizio della stagione.