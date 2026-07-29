Edin Dzeko ha rinnovato un altro anno con lo Schalke 04, dopo che il suo contratto con i tedeschi era scaduto lo scorso 30 giugno. Diversi gli interessi arrivati all'agente della punta 40enne, fresca di partecipazione al Mondiale con la Bosnia, anche da Italia, Bundesliga e MLS, ma l'ex Inter ha preferito dare precedenza al club con il quale ha conquistato la promozione in Bundesliga: Dzeko dunque giocherà un'altra stagione allo Schalke, rinnovo fino al 30 giugno 2027.