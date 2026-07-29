Il vice direttore sportivo Dario Baccin è stato il primo a presentarsi davanti all'ingresso del Malpensa Prime, anticipando così il gruppo nerazzurro che ha raggiunto lo scalo del Varesotto per prendere il volo alla volta di Hong Kong, dove sabato i nerazzurri sfideranno il Manchester City nella partita valida per l'Hong Kong Football Festival. Circa mezz'ora dopo Baccin, è arrivato il blocco dei convocati, dove ad attenderli c'era... il pullman della formazione elvetica del Lugano. A fondo pagina il video con l'arrivo dei nerazzurri a Malpensa: lo sbarco della squadra di Cristian Chivu nella megalopoli asiatica è previsto nel pomeriggio locale di domani.