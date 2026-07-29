Il vice direttore sportivo Dario Baccin è stato il primo a presentarsi davanti all'ingresso del Malpensa Prime, anticipando così il gruppo nerazzurro che ha raggiunto lo scalo del Varesotto per prendere il volo alla volta di Hong Kong, dove sabato i nerazzurri sfideranno il Manchester City nella partita valida per l'Hong Kong Football Festival. Circa mezz'ora dopo Baccin, è arrivato il blocco dei convocati, dove ad attenderli c'era... il pullman della formazione elvetica del Lugano. A fondo pagina il video con l'arrivo dei nerazzurri a Malpensa: lo sbarco della squadra di Cristian Chivu nella megalopoli asiatica è previsto nel pomeriggio locale di domani. 

VIDEO - L'Inter vola in tournée, l'arrivo a Malpensa
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 29 luglio 2026 alle 22:15 / Fonte: Dall'inviato Simone Togna
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.