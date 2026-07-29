"Sarei molto felice se Romero tornasse in Italia, sarebbe una risorsa importante per la nostra Serie A e soprattutto per l'Inter". A dirlo è Enrico Preziosi,

l'uomo che, da presidente del Genoa, portò il difensore argentino per la prima volta nel nostro Paese. Per poi venderlo alla Juventus: "Dissi a Paratici: 'Guarda che questo è un giocatore importante' - le parole di Preziosi a Tuttosport -. Romero restò da noi per una ulteriore stagione, poi i bianconeri decisero di venderlo all’Atalanta ad un prezzo più basso di quanto lo avessero pagato, con i nerazzurri che poi lo diedero in Inghilterra al triplo del prezzo. Fu un errore enorme della Juve, perché Romero era un giocatore da Juventus".



Si può dire che Preziosi ci avesse visto lungo: "Oggi vale eccome 40 milioni di euro. Lo conosco molto bene e ora è pure maturato, basta vederlo nell’Argentina. Non molla mai niente. È affidabile, merita una squadra che voglia vincere, qualunque top club che abbia bisogno di un centrale, deve pensare sia lui la pedina giusta. Se l'Inter riesce a trovare l'accordo, sarebbe un ottimo affare. Ha 28 anni, ma per me può fare ancora sei stagioni alla grande".

