Con un gol in pieno recupero l'Inter supera 3-2 la Juventus in una serata per cuori forti. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i bianconeri, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 22:48
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
