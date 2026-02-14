Yanis Massolin lancia il Modena e contemporaneamente manda un segnale importante all'Inter, suo futuro club. Il centrocampista francese ha trovato infatti la sua seconda rete in questa stagione con la maglia gialloblu, aprendo le marcature nel match interno contro la Carrarese. La rete di Massolin è arrivata al minuto 33, quando è il più lesto di tutti ad arrivare sullo scarico di Manuel De Luca e piazzare la palla con un perfetto diagonale nell'angolino alla sinistra della porta di Marco Bleve. Massolin che vuole contribuire così fino in fondo alla rincorsa di un posto playoff per i gialloblu prima di lasciare l'Emilia e accasarsi a Milano.

La gara ha visto il successo finale dei Canarini per 2-0, con la rete del raddoppio arrivata a ridosso del recupero grazie a Gregoire Defrel. Modena che con questa vittoria sale a quota 40 in classifica.