Nella giornata di ieri, l'attaccante dell'Inter Under 17 Delis Gjeci ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di aver firmato il nuovo contratto, il primo da professionista, che lo legherà ai nerazzurri. Gjeci, che posa anche in compagnia del responsabile del settore giovanile interista Massimo Tarantino, ha accolto così la notizia: "Onorato di firmare il mio primo contratto da professionista con questo Club. La strada è ancora lunga, ma la direzione è quella giusta. Forza Inter", le parole del ragazzo classe 2009 di Pordenone.

Gjeci in questa stagione ha collezionato complessivamente undici presenze sin qui, con quattro gol e tre assist a referto. Per lui anche due gettoni in Youth League.