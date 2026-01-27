L'impatto devastante avuto contro il Pisa è valso a Federico Dimarco il consenso dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato all'ultimo sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, eleggendolo migliore in campo. Alle spalle dell'esterno c'è Pio Esposito, mentre Piotr Zielinski arriva terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 2.75%

Bisseck 0.51%

De Vrij 4.54%

Bastoni 1.41%

Sucic 0.51%

Zielinski 4.79%

Mkhitaryan 0.32%

Carlos Augusto 0.45%

Martinez 2.17%

Esposito 9.14%

Dimarco 72.52%

Thuram 0.32%

Barella 0.19%

Akanji 0.06%

Bonny 0.32%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 31 PARTITE:

LAUTARO 44 PT.

ZIELINSKI 36 PT.

THURAM 25 PT.

DIMARCO 24 PT.

ESPOSITO 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.

BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

MKHITARYAN E BISSECK 6 PT.

MARTINEZ E LUIS HENRIQUE 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.