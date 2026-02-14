Questa sera San Siro sarà tutto esaurito per Inter-Juventus, un match già entrato nella storia prima del fischio d'inizio: il Derby d'Italia diventa infatti la seconda partita per incasso della storia della Serie A, con una cifra totale di circa 8 milioni di euro che risulta inferiore solo a Inter-Milan dello scorso novembre. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Ieri il Secondo Anello Verde ha chiesto "una cornice di tifo devastante, all’altezza dell’importanza di questa sfida. Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima. Per riuscirci abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. All’ingresso delle squadre, coloriamo il Meazza di nerazzurro come non è mai stato fatto".
Sezione: Focus / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 08:43
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
