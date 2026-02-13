Dopo la tripletta messa a segno nel 5-1 che il Galatasaray ha rifilato al Eyupsor, Mauro Icardi, nel classico commento post-partita, manda già un messaggio alla Juventus in vista della sfida di Champions League che l'ex nerazzurro, per qualche ora, ha rischiato anche di giocare a maglie invertite: “Sono contento: il mio lavoro è segnare gol. Se penso di diventare di nuovo un incubo per la Juventus? Ovviamente sì... Ho avuto buoni risultati con Inter e Samp, ho segnato molti gol. Erano uno dei miei club preferiti. All'epoca avevano grandi leggende, ora sarà una squadra diversa. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi, speriamo di vincere anche quella partita e di continuare il nostro cammino", le sue parole a BeIN Sports.

Icardi fa leva anche sull'atmosfera della Turk Telekom Arena: "I nostri tifosi trasformano questo posto in un inferno, dobbiamo sfruttarlo al meglio. Vogliamo continuare in Champions League. Vogliamo battere la Juventus".