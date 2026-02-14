Dopo le parole di Beppe Marotta, spazio anche a Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, che a DAZN ha presentato il derby d'Italia tra poco in scena allo stadio Giuseppe Meazza: "Credo che prima di tutto conti molto la prestazione oggi, perché dopo la continuità degli ultimi mesi farlo a San Siro contro la più forte del campionato sarebbe una conferma. Poi è chiaro che bisogna limitare gli errori al massimo quindi un risultato positivo farebbe bene alla classifica, ma credo che la prestazione venga prima" ha detto l'ex difensore bianconero che a proposito di difendere ha pure dato qualche 'consiglio' ai suoi.
McKennie a Napoli ha giocato quasi da quinto, questa sera potremmo vederlo fronteggiare Dimarco?
"Può capitare. Poi l’Inter gioca diversamente dal Napoli, potrebbe essere una situazione diversa. Il calcio ormai è così fluido e di movimento che dobbiamo adattarci. Weston tra le sue grandi qualità, oltre al fatto di poter ricoprire più ruoli, ha che si adatta molto bene. La zona sarà più o meno quella, a fronteggiare Dimarco".
Su Thuram e Lautaro:
"A Marcus va tolta la profondità, è molto bravo ad aprirsi e nell’allungare la squadra, se riusciamo a scappare prima con le preventive contro un giocatore come Thuram sarebbe importante. Lautaro è pericoloso negli ultimi 20 metri, magari lontano dalla porta puoi tenerlo meno d’occhio e concedergli la palla ai piedi, ma quando arriva verso l’area diventa un killer incredibile".
Ti illumini quando parli di calcio.
"Eh poi di difesa (ride, ndr). Parliamo di difendere quel tipo di giocatori lì, beh… Con Thuram no, ma con Lautaro l’ho fatto tanti anni, ha avuto una crescita esponenziale. Soprattutto a livello di carisma, perché i movimenti li aveva già anche anni fa".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
- 22:00 LIVE - Inter-Juventus 1-1, 60': i nerazzurri hanno preso la metà campo avversaria, ma la difesa avversaria tiene
- 21:51 Zielinski al 45': "La Juve ha tanta qualità, noi dobbiamo fare di più e portarla a casa"
- 20:30 Juve, Chiellini a DAZN: "A Thuram va tolta profondità, a Lautaro la palla in area. Oggi per noi conta la prestazione"
- 20:28 Roberto Baggio riabbraccia i tifosi nerazzurri: per lui una maglia speciale dell'Inter da Marotta
- 20:23 Marotta a DAZN: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono. Spalletti? C'è stima"
- 20:20 Juve, Chiellini a Sky: "Inter squadra più forte del campionato da qualche anno. Ce la giocheremo con le nostre armi"
- 20:18 Marotta a Sky: "Chivu sarà protagonista nello scenario degli allenatori. Vincere servirebbe a..."
- 20:06 Juve, Kelly a DAZN: "Dobbiamo dare il 100% per uscire da San Siro con dei punti"
- 20:06 Thuram a DAZN: "Non c'è un duello tra me e Bremer, ma tra Inter e Juve. Vogliamo vincere"
- 19:52 Thuram a Sky: "In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuole"
- 19:51 Juventus, Kelly a Sky: "Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'Inter"
- 19:49 Thuram a ITV: "Stasera servirà un'Inter seria e attenta ai dettagli"
- 19:38 Parma Femminile, Valenti: "Inter squadra più in forma del campionato, serviranno coraggio e leggerezza"
- 19:24 Sky - Le ultime di formazione: Chivu sceglie Sucic con Zielinski e Barella, panchina per Mkhitaryan
- 19:10 Polli: "Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie Bowen"
- 18:55 Sommer bocciato come commentatore della cerimonia di Milano-Cortina: "Una cattiva scelta"
- 18:41 Roma Primavera, Guidi: "Inter grandissima squadra, che sta brillando in Youth League"
- 18:26 Con la nuova Nations League arriva la 'maxi-pausa' di settembre e ottobre: 104 partite per le Nazionali
- 18:12 I tormenti di Conte continuano: si ferma McTominay, lo scozzese salterà Napoli-Roma
- 17:58 videoInter-Juventus, 'odi et amo': a San Valentino arriva la sfida tra due eterni opposti che si attraggono
- 17:43 Sky - Conferme per Zielinski titolare contro la Juve: Calhanoglu in panchina, questa l'idea di Chivu
- 17:29 Gasperini torna sui risultati con le big del girone d'andata, poi sull'Inter: "All'inizio viaggiava meno, ma adesso..."
- 17:14 Sassuolo, Grosso: "L'Inter? Bisogna mettersi alle spalle ciò che succede. Ho fiducia in Muric"
- 17:00 La Fiorentina riaccende la fiammella della speranza: colpo grosso al Sinigaglia, Como battuto 2-1
- 16:58 Massolin manda uno squillo all'Inter: sua la rete che apre le danze nella vittoria del Modena sulla Carrarese
- 16:46 L'ex Inter Mandorlini torna ad allenare: è ufficiale il suo approdo al Ravenna
- 16:31 Hernanes: "A me piace Chivu, ma non sono d'accordo con lui: Inter-Juve non è una gara normale. Va oltre la matematica"
- 16:16 Felipe Melo: "Il derby d'Italia di San Valentino lo vince la mia Inter. Chivu ha migliorato la squadra, Dimarco migliore d'Europa"
- 16:02 Racing, poco spazio sin qui per Carboni. Ma le casse dell'Academia attendono i suoi prossimi 20 minuti
- 15:33 Caressa: "L'Inter impressiona, Dimarco più di tutti. È uno dei migliori laterali in circolazione"
- 15:19 Boninsegna: "Juve maledizione per l'Inter? I nerazzurri restano i più forti. Però calma a parlare di scudetto"
- 15:04 Boniek: "Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1". Poi scherza su Zielinski
- 14:50 Missione Milan a Liverpool per il nuovo stadio: il club rossonero studia la nuova casa dell'Everton
- 14:35 Delis Gjeci firma il suo primo contratto da professionista: "La strada è quella giusta, forza Inter"
- 14:21 Inter Women, Polli: "Interista sin da piccola, sogno il tricolore. Partivo con papà dalle Marche per andare a San Siro"
- 14:07 Tardelli: "Chivu punto di riferimento, Spalletti capace di qualsiasi cosa: Inter-Juve finisce 1-1"
- 13:55 SM - Chivu ritrova Calhanoglu ma dal 1' ci sarà Zielinski. Mkhitaryan preferito a Sucic. Attacco affidato alla ThuLa
- 13:39 Agenzie calciatori, la ROC Nations di Dimarco in top 10 per valore assistiti. GR Sports la prima italiana
- 13:25 Ferrara: "Akanji, impatto importante nell'Inter. Sta dando un grandissimo contributo anche lui"
- 13:10 Iuliano carica la Juventus: "Non è scontato che vinca l'Inter, la squadra di Spalletti è cinica e capace di tutto"
- 12:56 Record di assist, Dimarco contro la Juve può scrivere la storia: Miccoli, Ronaldinho e Cossu avvisati
- 12:41 Under 23, Amerighi racconta: "La rottura del crociato la sfida più importante affrontata in carriera"
- 12:27 Milan, Ricci: "Fa piacere rimanere aggrappati ad un'Inter che sta stravincendo. Abbiamo carattere"
- 12:13 GdS - Inter-Juventus, in campo circa 270 milioni di euro di stipendi totali: Vlahovic e Lautaro i più pagati
- 11:59 Garlando: "Inter-Juve, sfida tra le due squadre che segnano di più. Questa sera farà la differenza un aspetto"
- 11:45 Corsera - Chivu e il pensiero sugli arbitri: una frecciata a Conte, Gasperini e Spalletti?
- 11:31 Qui Juve - Niente Inter per Khephren Thuram: Spalletti non lo convoca. Out anche Vlahovic e Milik
- 11:17 Il MILAN vince a PISA, INTER-JUVE s'infiamma ancora di più: la TENTAZIONE di CHIVU. SHOW a SAN SIRO
- 11:03 Adriano: "L'incontro con Thuram mi ha emozionato. Derby d'Italia, sarà un onore essere a San Siro per tifare Inter"
- 10:49 Lautaro: "L'Inter rappresenta tantissimo per la mia vita. La parola più importante? Sacrificio. Milito..."
- 10:35 Condò: "Inter-Juve, bel carico d'ansia da gestire dopo il gol di Modric. Chivu, vittoria per scrollarsi l'ultimo dubbio"
- 10:21 TS - Inter-Juve derby d'Italia anche tra consiglieri federali: Marotta e Chiellini uniti dalla politica
- 10:07 Tacconi: "Quando giocavo ero sempre incavolato con l'Inter. Chi prenderei nella mia Juve? Lautaro e Dimarco"
- 09:53 Ranocchia: "Derby d'Italia, Inter favorita. Chivu grandissimo, ha fatto ricredere gli scettici. Bastoni top mondo, Akanji garanzia"
- 09:39 CdS - Inter all'esame scudetto, Juve all'esame Champions. Gattuso sarà a San Siro per osservare gli italiani
- 09:25 CdS - Torna Barella, Zielinski avanti su Calhanoglu per un posto in regia. Mkhitaryan in vantaggio su Sucic
- 09:11 Qui Juve - Thuram in forte dubbio: Spalletti con Koopmeiners o McKennie in mediana, dubbio Conceicao
- 08:57 Zenga: "Ecco dove si vede la mano di Chivu. Chi al posto di Sommer? Vicario e Carnesecchi in prima fila, poi Caprile"
- 08:43 CdS - Inter-Juve è già nella storia: San Siro sold-out e 8 milioni d'incasso. È il secondo più alto di sempre
- 08:29 GdS - Calhanoglu e Barella titolari in Inter-Juve: Chivu ci pensa. La ThuLa guida l'attacco
- 08:15 Preview Inter-Juventus - Chivu tentato da Barella e Calhanoglu
- 00:00 Olimpiadi, San Valentino e Derby d'Italia
- 23:58 Inter-Juventus, arbitra La Penna: terzo precedente in stagione coi nerazzurri, dodicesimo assoluto
- 23:45 Milan, Allegri non si sbilancia su Inter-Juventus: "L'importante era fare tre punti noi"
- 23:30 Prima di Inter-Juve, Zanetti celebra l'amore a tinte nerazzurre: "Quando sei innamorato, vedi tutto a colori. I nostri"
- 23:17 Del Piero: "Inter-Juventus pesa per entrambe. Questa sfida non si vince solo con la qualità"
- 23:02 Ventola: "Inter-Juve ai miei tempi era sentita più del derby. Bravo Chivu con gli attaccanti"
- 22:49 Il Milan soffre ma vince a Pisa (2-1): Modric decisivo per il sorpasso, Rabiot espulso nel finale
- 22:35 Galatasaray, Buruk punta la Juventus: "La partita contro l'Inter non sarà parametro di valutazione"
- 22:20 Inter-Juventus sarà anche Dimarco-Conceiçao. Sfida mancina su una corsia dove si svilupperà la gara