Yann Bisseck, difensore nerazzurro, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Juventus: "Partita tosta, siamo contenti d'aver vinto. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte, la Juve ha giocato bene facendo il gioco. A volte si deve soffrire, abbiamo sofferto tanto. Possiamo fare meglio, alla fine conta vincere. A volte si deve parlare anche della bravura dell'avversario. La Juve ha fatto una grande partita anche in 10. Noi non siamo tanto soddisfatti, ma contava vincere. Chivu? Sta facendo un ottimo lavoro, parla tanto dell'aspetto mentale. A volte il calcio si decide nella testa. Dopo il 2-2, che ci aveva fatto male, siamo rimasti in partita".