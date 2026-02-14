Non c'è pace per Antonio Conte: Scott McTominay, colonna del suo Napoli, salterà infatti la gara di domani contro la Roma. Nonostante il tentativo di recupero dall'infortunio subito nella sfida di campionato con il Genoa, il centrocampista scozzese non prenderà parte alla sfida di domani con i giallorossi di Gian Piero Gasperini. Lo staff medico del Napoli ha preferito non rischiare per evitare possibili ricadute. Dovrebbe, però, tornare Billy Gilmour, che partirà dalla panchina. 

Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 18:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
