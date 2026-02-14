Nel format 'A Casa Tarqui' sulle frequenze di Serie A Women, ha parlato Elisa Polli, giocatrice dell'Inter Women. L'inizio è proprio sull'avvio di carriera: "Ho iniziato all'età di 4-5 anni, andavo sempre con mio papà a giocare. Mi ricordo che passavo ore e ore in un muretto a fare contromuro per tantissimo tempo. Il segreto del gol in mezza rovesciata? Sono stata sempre una giocatrice molto istintiva. In allenamento mi piace fare i colpi di tacco, provo sempre qualcosa. Le compagne a volte s'arrabiano".

L'Inter è la tua seconda casa, ormai sei una veterana.

"Sono interista, sin da piccolina ho sempre tifato questi colori. Papà e mio fratello sono interisti, per me indossare questa maglia è motivo d'orgoglio. Quando andato a San Siro da piccola ero strafelice, partivo con mio papà dalle Marche".

Che momento state vivendo?

"L'inizio è stato altalenante, ma poi ci siamo riprese. La nostra forza è il gruppo, nelle difficoltà siamo uscite alla grande. Uno dei miei obiettivi è portare il titolo all'Inter. Nel femminile non l'abbiamo ancora ottenuto".