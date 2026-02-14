"La sfida più importante che ho affrontato è stata la rottura del crociato perché mi ha insegnato a trasformare anche i momenti più difficili in una forza per ripartire ancora più determinato". Lo ha raccontato Igor Amerighi, giocatore arrivato nel mercato di gennaio per rinforzare l'Inter Under 23, nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club che ha trovato posto nel Matchday Programma di Inter-Juve.

Parlando delle sue caratteristiche tecniche, Amerighi ha aggiunto: "Mi piace attaccare la profondità, posso giocare sia sulla fascia destra che sulla sinistra per aiutare la squadra. I miei punti di forza sono la forza fisica e la velocità, la capacità di attaccare gli spazi e il colpo di testa".