Dopo l’episodio dell’alterco verbale verificatisi a fine primo tempo di Inter-Juventus, Damien Comolli, amministratore delegato dei bianconeri, interviene ai microfoni di Sky Sport insieme a Giorgio Chiellini per esprimere tutte le loro rimostranze verso l’arbitro Federico La Penna per l’espulsione di Pierre Kalulu: “Questa sera è successa una cosa imbarazzante, vista in tutto il mondo. Una somma di errori che si sono verificati in questa stagione. È molto difficile accettare certe ingiustizie, qualcosa va fatto”.

Comolli prosegue: "Questa sera non dovremmo parlare di calcio, non ha molto senso. I giocatori sono delusi e l'allenatore si sente alquanto frustrato. Abbiamo solo detto loro che hanno fatto una bella partita".