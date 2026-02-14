Se la telecronaca della cerimonia inaugurale da parte della RAI di Milano-Cortina 2026 è stata come noto al centro di feroci polemiche e di manifestazioni di dissenso della stessa redazione sportiva dell'emittente pubblica in Italia, anche in Svizzera ha suscitato qualche critica, sebbene non a livelli istituzionali, la presenza di Yann Sommer nelle vesti di commentatore della SRF, la TV di lingua tedesca. Ad esporre le proprie riserve è una leggenda delle trasmissioni elvetiche come Beni Thurnheer, commentatore storico delle partite della Nazionale svizzera.

A detta di Thurnheer, la scelta di Sommer come co-commentatore della cerimonia di apertura "è stata una cattiva scelta. Abbiamo imparato molte cose interessanti su Yann Sommer. Ma quella era la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, non una trasmissione di una partita di calcio", afferma a CH Media.