Parlando ai canali ufficiali della Lega Serie A, Ciro Ferrara individua i due elementi difensivi chiave della sfida di domani sera tra Inter e Juventus: "L'impatto di Manuel Akanji è stato sicuramente importante, in una realtà totalmente diversa da quella aveva vissuto. Bremer è più una certezza essendo stato più anni in Italia. L'elvetico ha la possibilità di adattarsi a più ruoli all'interno della difesa dell'Inter e sta dando un grandissimo contributo anche lui".