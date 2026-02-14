Alla fine del primo tempo della partita Inter-Juventus, si è scatenata tutta la rabbia di Luciano Spalletti e dei dirigenti della Juventus per l'espulsione esagerata di Pierre Kalulu che ha costretto i bianconeri a giocare tutto il secondo tempo in dieci uomini. Al momento dell'ingresso del tunnel degli spogliatoi, mentre Spalletti si sta confrontando in modo vibrato con Federico La Penna, spunta come una furia l'AD juventino Damien Comolli, che inizia ad inveire contro l'arbitro.

Il dirigente francese è una iena, inveisce contro il direttore di gara al punto tale da costringere Spalletti ad allontanarlo con forza, ricacciandolo verso gli spogliatoi. A quel punto, in maniera più pacata ma non meno decisa, interviene Giorgio Chiellini, che si rivolge così all'arbitro: "Non si può fare una cosa del genere. Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste al mondo" - La Penna non fa una piega e invita tutti ad allontanarsi. Resta da capire se questa reazione avrà conseguenze sul piano disciplinare.