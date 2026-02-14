Lunga intervista di Libero a Roberto Boninsegna in vista della super sfida di questa sera al Meazza tra Inter e Juventus. Chiacchierata che parte da Lautaro Martinez, uomo dei record, che da poco ha raggiunto proprio Bonimba in classifica marcatori.

Le dà fastidio?

"Se proprio vogliamo far bene i conti io ne ho fatti 174, tre non vennero misteriosamente conteggiati. Due contro la Roma e uno contro gli inglesi del Crystal Palace".

Quindi, aggancio ancora da completare da parte del Toro?

"Ma no, scherzo. È un dettaglio. Lui è forte, fortissimo e ne segnerà oltre 200 con la maglia che ho amato di più. Lautaro poi è diventato qualcosa di più di un semplice bomber".

Ovvero?

"È il leader ovunque della squadra. Il capitano vero".

Toro a parte, il poker di attaccanti dell’Inter fa la differenza.

"Chivu ha il reparto più completo della A. Thuram segna, Bonny lo stiamo scoprendo ora ed Esposito è futuro e presente. L’Inter è là davanti perché ha segnato 57 reti, nessuna delle altre di A è arrivata a 50".

La Juventus è una maledizione per l’Inter: negli ultimi 20 anni ha vinto 19 volte il Derby d’Italia contro 7 dei nerazzurri.

"Ma negli ultimi 5 anni la squadra più forte in Italia non è stata mica la Juventus".

Spalletti l’ha rimessa in carreggiata, però.

"Sì ma per un posto in Champions. La rifondazione inizierà l’anno prossimo".

Yildiz è un campione o soltanto un buon giocatore?

"Un talento che, però, gioca esterno. Lo porterei dietro a “un Lautaro”. Il turco farebbe il doppio dei gol".

All’Inter potrebbe bastare anche un pareggio.

"Calma, nel ’71 noi eravamo a -7 dal Milan. Rimontammo e vincemmo lo scudetto. Feci 24 reti in 30 partite".

Quindi lo scudetto non è già dell’Inter?

"Ma no. Nel calcio succede di tutto. Anche se tocco ferro e quant’altro".

Chi vince?

"Non c’è più il Totocalcio, avrei messo 1 secco".