Anche in questa stagione, le agenzie di procura dei calciatori sono state un fattore chiave del mercato dei trasferimenti. Basti pensare che – secondo il report FIFA sugli agenti sportivi del 2025 – le commissioni pagate per i trasferimenti internazionali lo scorso anno sono state pari a 1,37 miliardi di dollari (1,15 miliardi di euro al cambio attuale), quasi il doppio rispetto ai 710 milioni di dollari del 2024. Le prime dieci agenzie sportive al mondo assistono calciatori per un valore di mercato che, secondo i dati del sito specializzato Transfermarkt, ammonta complessivamente a poco meno di 12,4 miliardi di euro. In vetta, con 2,15 miliardi, c’è la statunitense Wasserman, il cui calciatore più prezioso è Federico Valverde, seguita dalla CAA Stellar fondata da Jonathan Barnett e dalla Gestifute del super agente Jorge Mendes.

Nono posto per la ROC Nation Sports di Federico Dimarco, mentre, per quel che riguarda il panorama nazionale, la prima agenzia è la GR Sports di Beppe Riso, che vanta la procura anche di Davide Frattesi. Durante il mercato invernale, GR Sports ha portato a termine operazioni per un totale di 100 milioni di euro potenziale.