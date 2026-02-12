Non poteva che essere Federico Dimarco il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Sassuolo-Inter. Alle spalle dell'esterno, che ha dominato la graduatoria, ecco Luis Henrique, secondo e Yann Bisseck, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.68%

Bisseck 6.77%

Akanji 0.75%

Bastoni 0.14%

Luis Henrique 7.38%

Sucic 0.48%

Zielinski 4.58%

Mkhitaryan 0.34%

Dimarco 75.73%

Martinez 0.96%

Thuram 0.21%

Frattesi 0.55%

Darmian 0.34%

Diouf 0.48%

Bonny 0.21%

Esposito 0.41%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 35 PARTITE:

LAUTARO 47 PT.

ZIELINSKI 41 PT.

DIMARCO 35 PT.

THURAM 25 PT.

ESPOSITO 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

CARLOS AUGUSTO 12 PT.

AKANJI E DIOUF 11 PT.

BISSECK 10 PT.

LUIS HENRIQUE E BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 6 PT.

KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.