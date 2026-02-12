Non poteva che essere Federico Dimarco il giocatore più votato dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Sassuolo-Inter. Alle spalle dell'esterno, che ha dominato la graduatoria, ecco Luis Henrique, secondo e Yann Bisseck, terzo. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.68%
Bisseck 6.77%
Akanji 0.75%
Bastoni 0.14%
Luis Henrique 7.38%
Sucic 0.48%
Zielinski 4.58%
Mkhitaryan 0.34%
Dimarco 75.73%
Martinez 0.96%
Thuram 0.21%
Frattesi 0.55%
Darmian 0.34%
Diouf 0.48%
Bonny 0.21%
Esposito 0.41%


CLASSIFICA GENERALE DOPO 35 PARTITE:

LAUTARO 47 PT.
ZIELINSKI 41 PT.
DIMARCO 35 PT.
THURAM 25 PT.
ESPOSITO 22 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
BARELLA 15 PT.
CARLOS AUGUSTO 12 PT.
AKANJI E DIOUF 11 PT.
BISSECK 10 PT.
LUIS HENRIQUE E BONNY 9 PT.
MKHITARYAN 6 PT.
KAMATE E J. MARTINEZ 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Gio 12 febbraio 2026 alle 14:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
