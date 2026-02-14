L'incantesimo sembrava senza fine: Manuel Locatelli aveva trovato a sette minuti dal novantesimo una rete di quelle che manderebbero a terra anche un bisonte, un 2-2 pazzesco che mandava improvvisamente in fumo un secondo tempo di notevole marca interista, tra grandi parate di Michele Di Gregorio, occasioni sciupate e la rete di Pio Esposito che al 76esimo vola sul cross di Federico Dimarco e la piazza lì dove il portiere bianconero non può arrivare. Sembrava una maledizione senza fine, ma a spezzarla ci ha pensato Piotr Zielinski che al novantesimo trova il missile terra terra che lascia di sale Di Gregorio e buca la rete che vale il definitivo 3-2, la vittoria dell'Inter che spezza la maledizione con le nobili del campionato prendendosi lo scalpo bianconero e portando a casa tre punti d'oro per la classifica. In una partita dove si parlerà inevitabilmente dell'espulsione forse immeritata di Pierre Kalulu, non va dimenticato il grande sforzo dell'Inter che finalmente è stato premiato dalla dea Eupalla.
IL TABELLINO
INTER-JUVENTUS 3-2
MARCATORI: 17' Cambiaso (I, aut.), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (46' 30 Carlos Augusto); 11 Luis Henrique (66' 94 Esposito), 23 Barella (53' 20 Calhanoglu), 7 Zielinski, 8 Sucic (66' 17 Diouf), 32 Dimarco; 9 Thuram (86' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez.
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi.
Allenatore: Cristian Chivu.
JUVENTUS: 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso (77' 20 Openda); 22 McKennie, 5 Locatelli, 21 Miretti (61' 8 Koopmeiners); 7 Conceiçao (46' 2 Holm), 30 David (61' 32 Cabal), 10 Yildiz (76' 13 Boga).
In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 18 Kostic.
Allenatore: Luciano Spalletti.
Arbitro: La Penna. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Doveri. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Abisso.
Note
Spettatori: 75.515, incasso di 8.587.129 euro.
Possesso palla: 60%- 40%
Tiri in porta: 9-8
Tiri totali: 21-10
Espulso: Kalulu (J) al 43esimo per doppia ammonizione.
Ammoniti: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I), Calhanoglu (I), Chivu (I), Zielinski (I)
Corner: 3-1
Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.
RIVIVI IL LIVE
96' - FISCHIA LA PENNA, RIEN NE VA PLUUUUUUUUSSS A SAN SIROOOOOO!! LA ZAMPATA DI ZIELINSKI AL 90ESIMO REGALA ALL'INTER VITTORIA E NUOVO PESANTISSIMO ALLUNGO IN CLASSIFICA!!!
95' - Si continua a giocare, fallo ai danni di Bremer e punizione per la Juve. Sulla quale Sommer esce e blocca.
94' - Bonny dribbla McKennie e calcia sul secondo palo, Koopmeiners mette il piede e salva a Di Gregorio battuto.
92' - Colpo di testa di Koopmeiners, Sommer la blocca a ridosso della linea di porta. Zielinski ammonito per essersi tolto la maglia.
IL GOL DI ZIELINSKI: Una bordata clamorosa, un controllo perfetto e un sasso potentissimo a beffare Locatelli e a lasciare Di Gregorio impietrito.
90' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIIIIII!!!
90' - Saranno quattro i minuti di recupero.
89' - Ancora un grande riflesso di Di Gregorio, che dice no al colpo di testa di Bisseck. Poi Calhanoglu spara dalla distanza, ma manda alto.
88' - Calhanoglu arriva sul velo di Lautaro, ma colpisce in maniera troppo debole col piatto e Di Gregorio para sicuro.
87' - McKennie prova il lancio troppo lungo per Holm, pallone fuori.
86' - Fuori Thuram, dentro Bonny nell'Inter.
83' - LOCATELLI! LA JUVE LA RIPRENDE ANCORA! Da palla rubata da Bremer a Lautaro a metà campo, la Juve prova l'azione offensiva con McKennie che appoggia su Locatelli che la mette sul secondo palo dove Sommer non può arrivare.
82' - Chivu protesta e rimedia un giallo.
81' - Sportellate coast to coast tra Thuram e Openda, il belga cade a terra e secondo La Penna il fallo è del nerazzurro.
80' - Contropiede micidiale dell'Inter orchestrato da Diouf, palla a Dimarco che calcia di controbalzo da ottima posizione mandando fuori.
79' - Ammonizione per Calhanoglu, andato giù pesante su Locatelli.
78' - Gran chiusura di Bisseck che esulta, corner Juve.
78' - Spalletti si getta all'assalto: fuori Cambiaso, dentro Openda.
IL GOL DI ESPOSITO: Arriva il nuovo assist di una stagione incredibile per Dimarco, la cui parabola trova in area Esposito che vola su Locatelli e di testa la manda sul palo più lontano.
76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
75' - Zielinski raccoglie un pallone vacante da corner, controlla e calcia: palla alta. Finisce la partita di Yildiz, che lascia il campo a Boga.
73' - Diouf è bravissimo a puntare e saltare Cabal, meno nel controllare la palla che finisce fuori.
71' - Thuram si accentra e prova la botta dalla distanza, palla fuori non di molto.
70' - Partita con le squadre che si allungano, timide proteste della Juve per un presunto tocco con la mano di Bisseck in area dopo che il pallone era rimpallato sul piede.
68' - Crossa Zielinski, arriva Esposito di testa ma colpisce debolmente. Para Di Gregorio.
67' - Di Gregorio vola sul tiro di Calhanoglu compiendo una grandissima parata. Inter ora con le tre punte.
66' - Diouf ed Esposito le nuove carte di Chivu: lasciano il campo Sucic e Luis Henrique.
66' - Possesso palla prolungato dell'Inter, che alla fine ottiene un calcio d'angolo.
64' - Crossa Dimarco, ancora Di Gregorio bene in uscita ad anticipare Lautaro.
63' - Pressato da Cabal, Thuram finisce col regalare una rimessa alla Juve.
61' - Doppio cambio nella Juve: fuori Miretti e David, dentro Koopmeiners e Cabal.
59' - Nella Juve si preparano Koopmeiners e Cabal.
57' - Fallo subito da Calhanoglu sotto gli occhi di La Penna che assegna punizione, Cambiaso protesta ma il suo intervento è netto.
54' - Si chiude col giallo la partita di Barella, torna in campo Calhanoglu.
53' - Di Gregorio anticipa in uscita Thuram sul cross di Barella. Lo stesso Barella viene poi ammonito per fallo su Locatelli.
51' - Le Olimpiadi di Milano-Cortina si trasferiscono a San Siro. Slalom gigante di Cambiaso che salta tre difensori e calcia trovando Sommer che alza la palla dove McKennie invece di tirare appoggia in mezzo, Zielinski prova a spazzare ma la palla finisce su Miretti che calcia trovando la parata da hockeista di Sommer che poi blocca il tiro finale di McKennie.
49' - Lancio di Akanji imprendibile per Barella, Di Gregorio controlla.
49' - Juve che balla su un pallone che rimpalla tra due giocatori, poi si rifugia in fallo laterale. Avvio di ripresa a spron battuto dell'Inter.
47' - Luis Henrique arriva con un attimo di ritardo sul passaggio di Sucic e produce un cross debole, che Thuram fa impennare con la testa.
-----
21.52 - Inter che batte il calcio d'inizio della ripresa, mentre sono 75.515 gli spettatori presenti a San Siro: PARTITI!
21.50 - Holm prende il posto di Conceiçao nella Juve, mentre Chivu tutela Bastoni mettendo al suo posto Carlos Augusto.
21.48 - Riscaldamento intenso per Holm, destinato ad aggiustare la difesa nel secondo tempo. Anche Carlos Augusto si sta scaldando con un certo ritmo.
HALFTIME REPORT - In gergo si chiama 'pan per focaccia'. È quello che rende Andrea Cambiaso a Luis Henrique: dopo che l'Inter si è portata in vantaggio con una rete trovata dal brasiliano con l'aiuto dell'esterno bianconero che tocca la palla quel tanto che basta per ingannare Michele Di Gregorio, l'azzurro si vendica uccellando l'ex Marsiglia trovato oltremodo distratto e appoggiando in rete il pallone del pareggio. Queste le marcature di un primo tempo di altissimi ritmi, con la Juve parecchio aggressiva e l'Inter sorniona, una partita che però vive anche l'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu al 43esimo per un fallo molto dubbio su Alessandro Bastoni...
-----
45' + 2 - La Penna manda tutti negli spogliatoi, finisce 1-1 un intensissimo primo tempo che porta le firme di Luis Henrique e Cambiaso.
45' + 2 - Prova la botta Barella, pallone respinto. Poi c'è punizione per la Juve.
45' + 1 - Due minuti di recupero che iniziano in questo momento. La Penna sanziona un tocco col gomito da terra di Lautaro.
42' - Colpo di scena, Juventus in dieci! Rosso per Kalulu reo di un fallo su Bastoni. A rivedere le immagini, però, l'ex milanista, che protesta accoratamente, non ha colpito Bastoni anche se allunga il braccio nella sua direzione... Il VAR in questi casi è interdetto all'intervento.
42' - Inter vicinissima al gol, il pallone la beffa non varcando la linea di porta sul tap-in di Bastoni colpendo ambedue i pali complice la sporcata di Kalulu dopo la parata di Di Gregorio su Thuram.
41' - Cross di Dimarco deviato, primo corner per l'Inter.
40' - Chivu ha qualcosa da ridire ai suoi, a suo dire la Juve arriva troppo facilmente dalle parti di Sommer.
39' - Sucic anticipa Conceiçao che cade a terra, per La Penna però è solo rinvio dal fondo per l'Inter.
36' - Ripartenza Juve sulla quale l'Inter è un po' scoperta, Conceiçao cerca in area McKennie ma il suo cross è intercettato da Zielinski prima che Luis Henrique butti via la sfera.
35' - Taglio di Zielinski premiato da Barella, il tiro del polacco dopo aver saltato Di Gregorio è debole e viene anticipato da Kalulu. Poco dopo, Lautaro manda fuori servito da Sucic.
32' - Scontro Kalulu-Barella, per La Penna il fallo è del difensore bianconero che viene ammonito.
32' - Barella per poco non commette un suicidio servendo un retropassaggio ad altissimo rischio a Sommer, che spazza in fallo laterale.
30' - Gran colpo di reni di Sommer che respinge in tuffo il tiro a giro di Yildiz.
29' - Dimarco riceve palla e prova un tagliente per Lautaro che però non può mai arrivare sulla traiettoria.
29' - Thuram cerca di servire Lautaro, che viene rimontato da Bremer.
26' - CAMBIASO! PAREGGIA LA JUVE! Stavolta Luis Henrique si fa beffare dall'esterno bianconero che sbuca alle spalle del brasiliano e di piatto punisce la sua leggerezza firmando il pari. Male prima sul cross anche Akanji e Bisseck.
24' - Dimarco prova il lancio in avanti, ma lo calibra male.
23' - Lautaro bistrattato da Kalulu, punizione Inter.
22' - Numero di Yildiz tra tre difensori, palla a Conceiçao il cui tiro finisce alto.
20' - Prova a reagire la Juve: cross di Kalulu che trova pronto McKennie in mezzo all'area. Il colpo di testa dello statunitense è però bloccato saldamente da Sommer.
IL GOL DI LUIS HENRIQUE: Palla recuperata da Sucic, Thuram allarga per Luis Henrique che si inventa una mossa particolare col sinistro che complice forse una deviazione di Cambiaso inganna Di Gregorio che interviene in maniera alquanto goffa facendo passare la palla in porta.
17' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS HEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIQUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!
17' - Aggressione importante dei bianconeri, Inter che fatica a trovare spazi.
13' - Locatelli lancia benissimo David che raccoglie palla ed entra in area, ma viene bruciato da Dimarco che fa un'ottima diagonale e anticipa il canadese.
13' - Bel lancio di Dimarco ma troppo corto per Thuram, Kalulu capisce tutto e intercetta la sfera.
12' - Tocco involontario di Zielinski con la mano, il polacco ammette subito la sua colpa.
9' - Sucic prova a divincolarsi tra tre difensori e finisce a terra, La Penna è vicino e non interviene. Poi però ammonisce Bastoni per un fallo tattico anche pesante su Conceiçao.
6' - Palleggio Juve di fronte alla difesa ben chiusa dell'Inter, poi Bisseck riesce a far rimpallare un pallone addosso a Yildiz e guadagnare rinvio dal fondo.
3' - Miretti anticipa un pallone lanciato da Zielinski e prova la ripartenza, Bisseck lo controlla bene e riesce a riportare il pallone a Sommer.
2' - Juve che giostra palla nella metà campo dell'Inter. Poi la palla finisce a Sommer dopo un rimpallo.
-----
20.46 - Sarà della Juventus il calcio d'inizio del match: PARTITI!
20.45 - Lautaro e Locatelli davanti a La Penna per il sorteggio del campo.
20.43 - Inter e Juventus entrano in campo.
20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Abbracci tra Locatelli, Bastoni e Dimarco.
20.30 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti inizierà Inter-Juventus.
20.22 - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, consegna una maglia nerazzurra col numero 10 a Roberto Baggio, grande ospite della serata di San Siro, acclamato dalla folla.
-----
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 22:48 Inter-Juve, Fischio Finale - Sommer fa re-innamorare gli interisti, Pio li fa esplodere, Zielinski scrive il bigliettino di San Valentino
- 22:48 Inter-Juventus, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 liveIl POST PARTITA di INTER-JUVENTUS: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:40 Inter-Juventus 3-2, finale: l'incantesimo si è rotto, Zielinski al 90esimo regala a Chivu una vittoria che vale oro
- 22:15 Inter-Juventus, prevedibile tutto esaurito: 75.515 spettatori e secondo record in A
- 21:51 Zielinski al 45': "La Juve ha tanta qualità, noi dobbiamo fare di più e portarla a casa"
- 20:30 Juve, Chiellini a DAZN: "A Thuram va tolta profondità, a Lautaro la palla in area. Oggi per noi conta la prestazione"
- 20:28 Roberto Baggio riabbraccia i tifosi nerazzurri: per lui una maglia speciale dell'Inter da Marotta
- 20:23 Marotta a DAZN: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono. Spalletti? C'è stima"
- 20:20 Juve, Chiellini a Sky: "Inter squadra più forte del campionato da qualche anno. Ce la giocheremo con le nostre armi"
- 20:18 Marotta a Sky: "Chivu sarà protagonista nello scenario degli allenatori. Vincere servirebbe a..."
- 20:06 Juve, Kelly a DAZN: "Dobbiamo dare il 100% per uscire da San Siro con dei punti"
- 20:06 Thuram a DAZN: "Non c'è un duello tra me e Bremer, ma tra Inter e Juve. Vogliamo vincere"
- 19:52 Thuram a Sky: "In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuole"
- 19:51 Juventus, Kelly a Sky: "Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'Inter"
- 19:49 Thuram a ITV: "Stasera servirà un'Inter seria e attenta ai dettagli"
- 19:38 Parma Femminile, Valenti: "Inter squadra più in forma del campionato, serviranno coraggio e leggerezza"
- 19:24 Sky - Le ultime di formazione: Chivu sceglie Sucic con Zielinski e Barella, panchina per Mkhitaryan
- 19:10 Polli: "Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie Bowen"
- 18:55 Sommer bocciato come commentatore della cerimonia di Milano-Cortina: "Una cattiva scelta"
- 18:41 Roma Primavera, Guidi: "Inter grandissima squadra, che sta brillando in Youth League"
- 18:26 Con la nuova Nations League arriva la 'maxi-pausa' di settembre e ottobre: 104 partite per le Nazionali
- 18:12 I tormenti di Conte continuano: si ferma McTominay, lo scozzese salterà Napoli-Roma
- 17:58 videoInter-Juventus, 'odi et amo': a San Valentino arriva la sfida tra due eterni opposti che si attraggono
- 17:43 Sky - Conferme per Zielinski titolare contro la Juve: Calhanoglu in panchina, questa l'idea di Chivu
- 17:29 Gasperini torna sui risultati con le big del girone d'andata, poi sull'Inter: "All'inizio viaggiava meno, ma adesso..."
- 17:14 Sassuolo, Grosso: "L'Inter? Bisogna mettersi alle spalle ciò che succede. Ho fiducia in Muric"
- 17:00 La Fiorentina riaccende la fiammella della speranza: colpo grosso al Sinigaglia, Como battuto 2-1
- 16:58 Massolin manda uno squillo all'Inter: sua la rete che apre le danze nella vittoria del Modena sulla Carrarese
- 16:46 L'ex Inter Mandorlini torna ad allenare: è ufficiale il suo approdo al Ravenna
- 16:31 Hernanes: "A me piace Chivu, ma non sono d'accordo con lui: Inter-Juve non è una gara normale. Va oltre la matematica"
- 16:16 Felipe Melo: "Il derby d'Italia di San Valentino lo vince la mia Inter. Chivu ha migliorato la squadra, Dimarco migliore d'Europa"
- 16:02 Racing, poco spazio sin qui per Carboni. Ma le casse dell'Academia attendono i suoi prossimi 20 minuti
- 15:33 Caressa: "L'Inter impressiona, Dimarco più di tutti. È uno dei migliori laterali in circolazione"
- 15:19 Boninsegna: "Juve maledizione per l'Inter? I nerazzurri restano i più forti. Però calma a parlare di scudetto"
- 15:04 Boniek: "Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1". Poi scherza su Zielinski
- 14:50 Missione Milan a Liverpool per il nuovo stadio: il club rossonero studia la nuova casa dell'Everton
- 14:35 Delis Gjeci firma il suo primo contratto da professionista: "La strada è quella giusta, forza Inter"
- 14:21 Inter Women, Polli: "Interista sin da piccola, sogno il tricolore. Partivo con papà dalle Marche per andare a San Siro"
- 14:07 Tardelli: "Chivu punto di riferimento, Spalletti capace di qualsiasi cosa: Inter-Juve finisce 1-1"
- 13:55 SM - Chivu ritrova Calhanoglu ma dal 1' ci sarà Zielinski. Mkhitaryan preferito a Sucic. Attacco affidato alla ThuLa
- 13:39 Agenzie calciatori, la ROC Nations di Dimarco in top 10 per valore assistiti. GR Sports la prima italiana
- 13:25 Ferrara: "Akanji, impatto importante nell'Inter. Sta dando un grandissimo contributo anche lui"
- 13:10 Iuliano carica la Juventus: "Non è scontato che vinca l'Inter, la squadra di Spalletti è cinica e capace di tutto"
- 12:56 Record di assist, Dimarco contro la Juve può scrivere la storia: Miccoli, Ronaldinho e Cossu avvisati
- 12:41 Under 23, Amerighi racconta: "La rottura del crociato la sfida più importante affrontata in carriera"
- 12:27 Milan, Ricci: "Fa piacere rimanere aggrappati ad un'Inter che sta stravincendo. Abbiamo carattere"
- 12:13 GdS - Inter-Juventus, in campo circa 270 milioni di euro di stipendi totali: Vlahovic e Lautaro i più pagati
- 11:59 Garlando: "Inter-Juve, sfida tra le due squadre che segnano di più. Questa sera farà la differenza un aspetto"
- 11:45 Corsera - Chivu e il pensiero sugli arbitri: una frecciata a Conte, Gasperini e Spalletti?
- 11:31 Qui Juve - Niente Inter per Khephren Thuram: Spalletti non lo convoca. Out anche Vlahovic e Milik
- 11:17 Il MILAN vince a PISA, INTER-JUVE s'infiamma ancora di più: la TENTAZIONE di CHIVU. SHOW a SAN SIRO
- 11:03 Adriano: "L'incontro con Thuram mi ha emozionato. Derby d'Italia, sarà un onore essere a San Siro per tifare Inter"
- 10:49 Lautaro: "L'Inter rappresenta tantissimo per la mia vita. La parola più importante? Sacrificio. Milito..."
- 10:35 Condò: "Inter-Juve, bel carico d'ansia da gestire dopo il gol di Modric. Chivu, vittoria per scrollarsi l'ultimo dubbio"
- 10:21 TS - Inter-Juve derby d'Italia anche tra consiglieri federali: Marotta e Chiellini uniti dalla politica
- 10:07 Tacconi: "Quando giocavo ero sempre incavolato con l'Inter. Chi prenderei nella mia Juve? Lautaro e Dimarco"
- 09:53 Ranocchia: "Derby d'Italia, Inter favorita. Chivu grandissimo, ha fatto ricredere gli scettici. Bastoni top mondo, Akanji garanzia"
- 09:39 CdS - Inter all'esame scudetto, Juve all'esame Champions. Gattuso sarà a San Siro per osservare gli italiani
- 09:25 CdS - Torna Barella, Zielinski avanti su Calhanoglu per un posto in regia. Mkhitaryan in vantaggio su Sucic
- 09:11 Qui Juve - Thuram in forte dubbio: Spalletti con Koopmeiners o McKennie in mediana, dubbio Conceicao
- 08:57 Zenga: "Ecco dove si vede la mano di Chivu. Chi al posto di Sommer? Vicario e Carnesecchi in prima fila, poi Caprile"
- 08:43 CdS - Inter-Juve è già nella storia: San Siro sold-out e 8 milioni d'incasso. È il secondo più alto di sempre
- 08:29 GdS - Calhanoglu e Barella titolari in Inter-Juve: Chivu ci pensa. La ThuLa guida l'attacco
- 08:15 Preview Inter-Juventus - Chivu tentato da Barella e Calhanoglu
- 00:00 Olimpiadi, San Valentino e Derby d'Italia
- 23:58 Inter-Juventus, arbitra La Penna: terzo precedente in stagione coi nerazzurri, dodicesimo assoluto
- 23:45 Milan, Allegri non si sbilancia su Inter-Juventus: "L'importante era fare tre punti noi"
- 23:30 Prima di Inter-Juve, Zanetti celebra l'amore a tinte nerazzurre: "Quando sei innamorato, vedi tutto a colori. I nostri"
- 23:17 Del Piero: "Inter-Juventus pesa per entrambe. Questa sfida non si vince solo con la qualità"