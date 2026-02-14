L'incantesimo sembrava senza fine: Manuel Locatelli aveva trovato a sette minuti dal novantesimo una rete di quelle che manderebbero a terra anche un bisonte, un 2-2 pazzesco che mandava improvvisamente in fumo un secondo tempo di notevole marca interista, tra grandi parate di Michele Di Gregorio, occasioni sciupate e la rete di Pio Esposito che al 76esimo vola sul cross di Federico Dimarco e la piazza lì dove il portiere bianconero non può arrivare. Sembrava una maledizione senza fine, ma a spezzarla ci ha pensato Piotr Zielinski che al novantesimo trova il missile terra terra che lascia di sale Di Gregorio e buca la rete che vale il definitivo 3-2, la vittoria dell'Inter che spezza la maledizione con le nobili del campionato prendendosi lo scalpo bianconero e portando a casa tre punti d'oro per la classifica. In una partita dove si parlerà inevitabilmente dell'espulsione forse immeritata di Pierre Kalulu, non va dimenticato il grande sforzo dell'Inter che finalmente è stato premiato dalla dea Eupalla.



IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 3-2

MARCATORI: 17' Cambiaso (I, aut.), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (46' 30 Carlos Augusto); 11 Luis Henrique (66' 94 Esposito), 23 Barella (53' 20 Calhanoglu), 7 Zielinski, 8 Sucic (66' 17 Diouf), 32 Dimarco; 9 Thuram (86' 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 43 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

JUVENTUS: 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso (77' 20 Openda); 22 McKennie, 5 Locatelli, 21 Miretti (61' 8 Koopmeiners); 7 Conceiçao (46' 2 Holm), 30 David (61' 32 Cabal), 10 Yildiz (76' 13 Boga).

In panchina: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 18 Kostic.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: La Penna. Assistenti: Meli - Alassio. Quarto ufficiale: Doveri. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Abisso.

Note

Spettatori: 75.515, incasso di 8.587.129 euro.

Possesso palla: 60%- 40%

Tiri in porta: 9-8

Tiri totali: 21-10

Espulso: Kalulu (J) al 43esimo per doppia ammonizione.

Ammoniti: Bastoni (I), Kalulu (J), Barella (I), Calhanoglu (I), Chivu (I), Zielinski (I)

Corner: 3-1

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA LA PENNA, RIEN NE VA PLUUUUUUUUSSS A SAN SIROOOOOO!! LA ZAMPATA DI ZIELINSKI AL 90ESIMO REGALA ALL'INTER VITTORIA E NUOVO PESANTISSIMO ALLUNGO IN CLASSIFICA!!!

95' - Si continua a giocare, fallo ai danni di Bremer e punizione per la Juve. Sulla quale Sommer esce e blocca.

94' - Bonny dribbla McKennie e calcia sul secondo palo, Koopmeiners mette il piede e salva a Di Gregorio battuto.

92' - Colpo di testa di Koopmeiners, Sommer la blocca a ridosso della linea di porta. Zielinski ammonito per essersi tolto la maglia.

IL GOL DI ZIELINSKI: Una bordata clamorosa, un controllo perfetto e un sasso potentissimo a beffare Locatelli e a lasciare Di Gregorio impietrito.

90' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEELIIIIIIIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Ancora un grande riflesso di Di Gregorio, che dice no al colpo di testa di Bisseck. Poi Calhanoglu spara dalla distanza, ma manda alto.

88' - Calhanoglu arriva sul velo di Lautaro, ma colpisce in maniera troppo debole col piatto e Di Gregorio para sicuro.

87' - McKennie prova il lancio troppo lungo per Holm, pallone fuori.

86' - Fuori Thuram, dentro Bonny nell'Inter.

83' - LOCATELLI! LA JUVE LA RIPRENDE ANCORA! Da palla rubata da Bremer a Lautaro a metà campo, la Juve prova l'azione offensiva con McKennie che appoggia su Locatelli che la mette sul secondo palo dove Sommer non può arrivare.

82' - Chivu protesta e rimedia un giallo.

81' - Sportellate coast to coast tra Thuram e Openda, il belga cade a terra e secondo La Penna il fallo è del nerazzurro.

80' - Contropiede micidiale dell'Inter orchestrato da Diouf, palla a Dimarco che calcia di controbalzo da ottima posizione mandando fuori.

79' - Ammonizione per Calhanoglu, andato giù pesante su Locatelli.

78' - Gran chiusura di Bisseck che esulta, corner Juve.

78' - Spalletti si getta all'assalto: fuori Cambiaso, dentro Openda.

IL GOL DI ESPOSITO: Arriva il nuovo assist di una stagione incredibile per Dimarco, la cui parabola trova in area Esposito che vola su Locatelli e di testa la manda sul palo più lontano.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

75' - Zielinski raccoglie un pallone vacante da corner, controlla e calcia: palla alta. Finisce la partita di Yildiz, che lascia il campo a Boga.

73' - Diouf è bravissimo a puntare e saltare Cabal, meno nel controllare la palla che finisce fuori.

71' - Thuram si accentra e prova la botta dalla distanza, palla fuori non di molto.

70' - Partita con le squadre che si allungano, timide proteste della Juve per un presunto tocco con la mano di Bisseck in area dopo che il pallone era rimpallato sul piede.

68' - Crossa Zielinski, arriva Esposito di testa ma colpisce debolmente. Para Di Gregorio.

67' - Di Gregorio vola sul tiro di Calhanoglu compiendo una grandissima parata. Inter ora con le tre punte.

66' - Diouf ed Esposito le nuove carte di Chivu: lasciano il campo Sucic e Luis Henrique.

66' - Possesso palla prolungato dell'Inter, che alla fine ottiene un calcio d'angolo.

64' - Crossa Dimarco, ancora Di Gregorio bene in uscita ad anticipare Lautaro.

63' - Pressato da Cabal, Thuram finisce col regalare una rimessa alla Juve.

61' - Doppio cambio nella Juve: fuori Miretti e David, dentro Koopmeiners e Cabal.

59' - Nella Juve si preparano Koopmeiners e Cabal.

57' - Fallo subito da Calhanoglu sotto gli occhi di La Penna che assegna punizione, Cambiaso protesta ma il suo intervento è netto.

54' - Si chiude col giallo la partita di Barella, torna in campo Calhanoglu.

53' - Di Gregorio anticipa in uscita Thuram sul cross di Barella. Lo stesso Barella viene poi ammonito per fallo su Locatelli.

51' - Le Olimpiadi di Milano-Cortina si trasferiscono a San Siro. Slalom gigante di Cambiaso che salta tre difensori e calcia trovando Sommer che alza la palla dove McKennie invece di tirare appoggia in mezzo, Zielinski prova a spazzare ma la palla finisce su Miretti che calcia trovando la parata da hockeista di Sommer che poi blocca il tiro finale di McKennie.

49' - Lancio di Akanji imprendibile per Barella, Di Gregorio controlla.

49' - Juve che balla su un pallone che rimpalla tra due giocatori, poi si rifugia in fallo laterale. Avvio di ripresa a spron battuto dell'Inter.

47' - Luis Henrique arriva con un attimo di ritardo sul passaggio di Sucic e produce un cross debole, che Thuram fa impennare con la testa.

-----

21.52 - Inter che batte il calcio d'inizio della ripresa, mentre sono 75.515 gli spettatori presenti a San Siro: PARTITI!

21.50 - Holm prende il posto di Conceiçao nella Juve, mentre Chivu tutela Bastoni mettendo al suo posto Carlos Augusto.

21.48 - Riscaldamento intenso per Holm, destinato ad aggiustare la difesa nel secondo tempo. Anche Carlos Augusto si sta scaldando con un certo ritmo.

HALFTIME REPORT - In gergo si chiama 'pan per focaccia'. È quello che rende Andrea Cambiaso a Luis Henrique: dopo che l'Inter si è portata in vantaggio con una rete trovata dal brasiliano con l'aiuto dell'esterno bianconero che tocca la palla quel tanto che basta per ingannare Michele Di Gregorio, l'azzurro si vendica uccellando l'ex Marsiglia trovato oltremodo distratto e appoggiando in rete il pallone del pareggio. Queste le marcature di un primo tempo di altissimi ritmi, con la Juve parecchio aggressiva e l'Inter sorniona, una partita che però vive anche l'episodio dell'espulsione di Pierre Kalulu al 43esimo per un fallo molto dubbio su Alessandro Bastoni...

-----

45' + 2 - La Penna manda tutti negli spogliatoi, finisce 1-1 un intensissimo primo tempo che porta le firme di Luis Henrique e Cambiaso.

45' + 2 - Prova la botta Barella, pallone respinto. Poi c'è punizione per la Juve.

45' + 1 - Due minuti di recupero che iniziano in questo momento. La Penna sanziona un tocco col gomito da terra di Lautaro.

42' - Colpo di scena, Juventus in dieci! Rosso per Kalulu reo di un fallo su Bastoni. A rivedere le immagini, però, l'ex milanista, che protesta accoratamente, non ha colpito Bastoni anche se allunga il braccio nella sua direzione... Il VAR in questi casi è interdetto all'intervento.

42' - Inter vicinissima al gol, il pallone la beffa non varcando la linea di porta sul tap-in di Bastoni colpendo ambedue i pali complice la sporcata di Kalulu dopo la parata di Di Gregorio su Thuram.

41' - Cross di Dimarco deviato, primo corner per l'Inter.

40' - Chivu ha qualcosa da ridire ai suoi, a suo dire la Juve arriva troppo facilmente dalle parti di Sommer.

39' - Sucic anticipa Conceiçao che cade a terra, per La Penna però è solo rinvio dal fondo per l'Inter.

36' - Ripartenza Juve sulla quale l'Inter è un po' scoperta, Conceiçao cerca in area McKennie ma il suo cross è intercettato da Zielinski prima che Luis Henrique butti via la sfera.

35' - Taglio di Zielinski premiato da Barella, il tiro del polacco dopo aver saltato Di Gregorio è debole e viene anticipato da Kalulu. Poco dopo, Lautaro manda fuori servito da Sucic.

32' - Scontro Kalulu-Barella, per La Penna il fallo è del difensore bianconero che viene ammonito.

32' - Barella per poco non commette un suicidio servendo un retropassaggio ad altissimo rischio a Sommer, che spazza in fallo laterale.

30' - Gran colpo di reni di Sommer che respinge in tuffo il tiro a giro di Yildiz.

29' - Dimarco riceve palla e prova un tagliente per Lautaro che però non può mai arrivare sulla traiettoria.

29' - Thuram cerca di servire Lautaro, che viene rimontato da Bremer.

26' - CAMBIASO! PAREGGIA LA JUVE! Stavolta Luis Henrique si fa beffare dall'esterno bianconero che sbuca alle spalle del brasiliano e di piatto punisce la sua leggerezza firmando il pari. Male prima sul cross anche Akanji e Bisseck.

24' - Dimarco prova il lancio in avanti, ma lo calibra male.

23' - Lautaro bistrattato da Kalulu, punizione Inter.

22' - Numero di Yildiz tra tre difensori, palla a Conceiçao il cui tiro finisce alto.

20' - Prova a reagire la Juve: cross di Kalulu che trova pronto McKennie in mezzo all'area. Il colpo di testa dello statunitense è però bloccato saldamente da Sommer.

IL GOL DI LUIS HENRIQUE: Palla recuperata da Sucic, Thuram allarga per Luis Henrique che si inventa una mossa particolare col sinistro che complice forse una deviazione di Cambiaso inganna Di Gregorio che interviene in maniera alquanto goffa facendo passare la palla in porta.

17' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! LUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSS HEEEEEEEEEEEENRIIIIIIIIIIIIIIIQUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!

17' - Aggressione importante dei bianconeri, Inter che fatica a trovare spazi.

13' - Locatelli lancia benissimo David che raccoglie palla ed entra in area, ma viene bruciato da Dimarco che fa un'ottima diagonale e anticipa il canadese.

13' - Bel lancio di Dimarco ma troppo corto per Thuram, Kalulu capisce tutto e intercetta la sfera.

12' - Tocco involontario di Zielinski con la mano, il polacco ammette subito la sua colpa.

9' - Sucic prova a divincolarsi tra tre difensori e finisce a terra, La Penna è vicino e non interviene. Poi però ammonisce Bastoni per un fallo tattico anche pesante su Conceiçao.

6' - Palleggio Juve di fronte alla difesa ben chiusa dell'Inter, poi Bisseck riesce a far rimpallare un pallone addosso a Yildiz e guadagnare rinvio dal fondo.

3' - Miretti anticipa un pallone lanciato da Zielinski e prova la ripartenza, Bisseck lo controlla bene e riesce a riportare il pallone a Sommer.

2' - Juve che giostra palla nella metà campo dell'Inter. Poi la palla finisce a Sommer dopo un rimpallo.

-----

20.46 - Sarà della Juventus il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Locatelli davanti a La Penna per il sorteggio del campo.

20.43 - Inter e Juventus entrano in campo.

20.41 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Abbracci tra Locatelli, Bastoni e Dimarco.

20.30 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti inizierà Inter-Juventus.

20.22 - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, consegna una maglia nerazzurra col numero 10 a Roberto Baggio, grande ospite della serata di San Siro, acclamato dalla folla.

-----