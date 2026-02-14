SOMMER 6 - Dopo l'intervento comodo sul colpo di testa di Mckennie e il tiro a giro di Conceicao che soffia sopra la traversa, può solo assistere impotente al putt golfistico di Cambiaso. Yildiz lo tiene caldo, Barella lo fa sudare freddo con un retropassaggio killer. Quando sembra potersi rilassare in superiorità numerica, deve compiere due interventi non così scontati a inizio ripresa. Su Locatelli non riesce ad allungarsi ma i problemi nascono prima della sua mancata parata.
BISSECK 6 - Il suo primo intervento è per fermare Yildiz lanciato verso l'area in solitaria da un passaggio back door di Locatelli. Sul secondo si fa trasparente facendo passare il cross di Mckennie che trova la deviazione vincente di Cambiaso. Più a suo agio da terzino che non da centrale: al tramonto della sfida quasi pesca il jolly di testa.
AKANJI 6 - Visto che i braccetti sono particolarmente bloccati, spinti all'indietro dagli esterni juventini, l'ex City diventa il primo regista della squadra. Porta la palla quando ha campo davanti, trova le linee di passaggio che fanno evolvere l'azione se lo spazio è minimo. In occasione del pari ospite è troppo soft la marcatura su David che lo sorprende con un taglio sul primo palo.
BASTONI 5,5 - Dopo neanche dieci minuti si becca un giallo per SPA, un fallo tattico per compensare l'uscita spericolata su Conceicao. Una spada di Damocle che pesa sulla sua prestazione, frenetica e poco pulita tatticamente. Entra comunque in due episodi importanti del primo tempo: prima solo il palo gli dice no, poi con una simulazione fa espellere Kalulu. Esce all'intervallo perché l'idea di Chivu è chiudere in 11 contro 10. (DAL 46' CARLOS AUGUSTO 5,5 - Non entra propriamente bene in partita. Qualche incertezza difensiva di troppo, come quando si fa saltare come un birillo da McKennie in ripartenza).
LUIS HENRIQUE 6 - Deve ringraziare Cambiaso che trasforma il suo tiro-cross senze pretese in un gol improbabile. Poi, però, Cambiaso si riscatta e punisce la sua dormita in area per l'1-1. (DAL 65' PIO ESPOSITO 6,5 - In campo per aumentare il peso d'attacco e riempire l'area: detto, fatto. L'incornata con cui fulmina Di Gregorio diventa il gol più importante della sua giovane carriera visto il peso della partita).
BARELLA 5,5 - Ritorna dopo l'infortunio ma è il Barella di sempre, con pregi e difetti. Rischia l'autogol fantozziano, ma porta anche quel dinamismo che l'Inter fatica ad avere nel primo tempo. Fin che regge col fiato: esce dopo un'ammonizione poco furba. (DAL 54' CALHANOGLU 6 - Le prime geometrie sono imprecise, il tiro da fuori invece è ben assestato: Di Gregorio salva).
ZIELINSKI 7 - E' sempre nel vivo dell'azione, che sia dell'Inter o della Juve. Playmaker, interditore, non bomber perché gli manca la freddezza sotto porta davanti a Di Gregorio nel primo tempo. Il destino gli rimette l'occasione sui piedi proprio nel momento più importante: il polacco non si fa pregare due volte segnando il gol che profuma di scudetto. E' il regists di un thriller.
SUCIC 6,5 - E' dalla sua riaggressione forte che nasce l'1-0. Una giocata replicata sull'1-1, ma Lautaro spreca tutto. Ormai è un semi-titolare. (DAL 65' DIOUF 6 - L'intraprendenza non gli manca: spinge il contropiede del potenziale 3-1 che, non per colpe sue, non va a buon segno. Avvia l'azione che porta al sorpasso definitivo).
DIMARCO 6,5 - Sbaglia i primi due passaggi della partita, non da lui. Si mette in partita con una giocata difensiva: la diagonale che cancella l'inserimento in area di David. Si conferma tra i più in forma del momento con la pennellata mancina che permette a Pio di fare 2-1. Manca il colpo del ko dopo un bel contropiede di Diouf.
LAUTARO MARTINEZ 5,5 - Marcato stretta dai due centrali, fatica a trovare la zona luce per farsi trovare dai compagni e risultare decisivo. Quando l'occhio di bue lo illumina in area, calcia malamente a lato un'occasione imperdibile. Litiga con la partita, sbagliando tante giocate tecniche che in altre serate gli escono a occhi chiusi.
THURAM 6,5 - Non c'è il fratello Kephren, così il francese pensa di dover far per due. Pressa, dà la profondità, viene incontro. Poi rifinisce pure col tacco per Zielinski che manca il 2-1. Va a caccia del raddoppio mettendosi in proprio, ma il suo colpo di testa schiacciato viene respinto da Di Gregorio. Ci riprova nella ripresa col tiro a giro che termina di poco alto. (DALL'85' BONNY SV).
ALL. CHIVU 6 - Manda in campo 10/11 della squadra vista con l'Arsenal in Champions, la formazione tipo date le circostanze. Tatticamente perde il duello con il maestro Spalletti nel primo tempo, poi ha modo di correggersi quando ha il vantaggio della superiorità numerica. Questa sera più fortunato che bravo, riesce a vincere questo scontro diretto all'ultimo respiro.
JUVENTUS: Di Gregorio 6,5; Kalulu 5,5, Bremer 6, Kelly 6, Cambiaso 6 (dal 78' Openda sv); McKennie 6,5, Locatelli 7, Miretti 6 (dal 60' Koopmeiners 6); Yildiz 6 (dal 75' Boga sv); David 6 (dal 60' Cabal 5,5), Conceicao 6 (dal 46' Holm 6). All. Spalletti 6.
ARBITRO: La Penna 4 - Non vede un calcetto di Miretti a Sucic ai bordi dell'area bianconera, azione che poi si concluderà con l'ammonizione, giusta, per Bastoni. L'inizio di una serata complicata che culmina nell'errore che condiziona tutto l'andamento della ripresa, il secondo giallo a Kalulu che lascia la Juve in dieci. Una falla del protocollo VAR non gli permette di correggersi.
ASSISTENTI: Meli 6 e Alassio 6
VAR: Chiffi 6.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 00:20 videoInter-Juventus 3-2, Tramontana: "Chiellini ha ragione, ma quando è l'Inter è sfavorita dove sono?"
- 00:15 Chivu in conferenza: "Mi è tornata in mente Inter-Lazio 2-2. Mi aspettavo la vittoria col Napoli, oggi ci è andata bene"
- 00:08 Chivu a ITV: "Abbiamo patito gli ultimi due anni in partite come questa, spesso ci è girata male"
- 00:04 Chivu a DAZN: "Kalulu? Nel rigore contro il Liverpool me la sono presa con Bastoni. I giocatori devono evitare di..."
- 00:00 Inter, una squadra per cuori forti. Da amare
- 23:55 Inter-Juventus, la moviola - La Penna insufficiente: pesa il grave errore nella seconda ammonizione per Kalulu
- 23:50 Chivu a Sky: "La squadra non mi è piaciuta, mi tengo il carattere. Il rosso? Il tocco c'è, Kalulu deve sapere..."
- 23:46 Juve, Chiellini a DAZN: "La Penna inaccettabile, ennesimo errore che coinvolge tutti. Punto di non ritorno"
- 23:44 Juve, Comolli in conferenza: "Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano molto di più". Chiellini: "Inaccettabile"
- 23:37 Juve, Comolli a DAZN: "Un'ingiustizia. Noi abbiamo perso 3 punti, il calcio italiano molto di più"
- 23:35 Bisseck in conferenza: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente. Il 2-2? Non possiamo prendere gol così facilmente"
- 23:33 Pio Esposito a DAZN: "Il gol decisivo l'ha fatto Zielinski, non io. Questa vittoria è una gioia di gruppo"
- 23:31 Bisseck a ITV: "Oggi commessi tanti errori, ma grande vittoria. Chivu sta facendo un gran lavoro"
- 23:29 Zielinski Player of the Match a DAZN: "Gol molto importante, lo dedico a mia moglie. Siamo stati grandi"
- 23:28 Juventus, anche l'AD Comolli urla la sua rabbia a Sky Sport: "È successa una cosa imbarazzante"
- 23:26 Juve, Chiellini furioso a Sky: "Inaccettabile, oggi non si può parlare di calcio. Ora vediamo cosa succederà"
- 23:21 Bisseck a DAZN: "La Juve ha fatto una grande partita, siamo contenti per la vittoria"
- 23:19 videoFuria Juventus all'intervallo per il rosso a Kalulu. Comolli inviperito, Chiellini urla: "Non esiste"
- 23:13 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto tanto, la Juve ha giocato bene. Ma alla fine conta vincere"
- 23:11 Zielinski Player of the Match a Sky: "Abbiamo vinto contro una grande Juventus, dobbiamo godercela"
- 23:10 Pio Esposito raggiante a Sky: "Serate come queste le sogni sin da bambino. Traguardo? Lontanissimo"
- 22:49 Inter-Juve, le pagelle - Zielinski è il regista di un thriller. Bastoni 'spacca' la partita, Esposito fa un gol che vale tanto
- 22:49 Piotr il mago: Zielinski al 90esimo trova la rete del 3-2, l'Inter stende la Juventus e spezza l'incantesimo delle big
- 22:48 Inter-Juve, Fischio Finale - Sommer fa re-innamorare gli interisti, Pio li fa esplodere, Zielinski scrive il bigliettino di San Valentino
- 22:48 Inter-Juventus, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-JUVENTUS: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:15 Inter-Juventus, prevedibile tutto esaurito: 75.515 spettatori e secondo record in A
- 21:51 Zielinski al 45': "La Juve ha tanta qualità, noi dobbiamo fare di più e portarla a casa"
- 20:30 Juve, Chiellini a DAZN: "A Thuram va tolta profondità, a Lautaro la palla in area. Oggi per noi conta la prestazione"
- 20:28 Roberto Baggio riabbraccia i tifosi nerazzurri: per lui una maglia speciale dell'Inter da Marotta
- 20:23 Marotta a DAZN: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono. Spalletti? C'è stima"
- 20:20 Juve, Chiellini a Sky: "Inter squadra più forte del campionato da qualche anno. Ce la giocheremo con le nostre armi"
- 20:18 Marotta a Sky: "Chivu sarà protagonista nello scenario degli allenatori. Vincere servirebbe a..."
- 20:06 Juve, Kelly a DAZN: "Dobbiamo dare il 100% per uscire da San Siro con dei punti"
- 20:06 Thuram a DAZN: "Non c'è un duello tra me e Bremer, ma tra Inter e Juve. Vogliamo vincere"
- 19:52 Thuram a Sky: "In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuole"
- 19:51 Juventus, Kelly a Sky: "Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'Inter"
- 19:49 Thuram a ITV: "Stasera servirà un'Inter seria e attenta ai dettagli"
- 19:38 Parma Femminile, Valenti: "Inter squadra più in forma del campionato, serviranno coraggio e leggerezza"
- 19:24 Sky - Le ultime di formazione: Chivu sceglie Sucic con Zielinski e Barella, panchina per Mkhitaryan
- 19:10 Polli: "Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie Bowen"
- 18:55 Sommer bocciato come commentatore della cerimonia di Milano-Cortina: "Una cattiva scelta"
- 18:41 Roma Primavera, Guidi: "Inter grandissima squadra, che sta brillando in Youth League"
- 18:26 Con la nuova Nations League arriva la 'maxi-pausa' di settembre e ottobre: 104 partite per le Nazionali
- 18:12 I tormenti di Conte continuano: si ferma McTominay, lo scozzese salterà Napoli-Roma
- 17:58 videoInter-Juventus, 'odi et amo': a San Valentino arriva la sfida tra due eterni opposti che si attraggono
- 17:43 Sky - Conferme per Zielinski titolare contro la Juve: Calhanoglu in panchina, questa l'idea di Chivu
- 17:29 Gasperini torna sui risultati con le big del girone d'andata, poi sull'Inter: "All'inizio viaggiava meno, ma adesso..."
- 17:14 Sassuolo, Grosso: "L'Inter? Bisogna mettersi alle spalle ciò che succede. Ho fiducia in Muric"
- 17:00 La Fiorentina riaccende la fiammella della speranza: colpo grosso al Sinigaglia, Como battuto 2-1
- 16:58 Massolin manda uno squillo all'Inter: sua la rete che apre le danze nella vittoria del Modena sulla Carrarese
- 16:46 L'ex Inter Mandorlini torna ad allenare: è ufficiale il suo approdo al Ravenna
- 16:31 Hernanes: "A me piace Chivu, ma non sono d'accordo con lui: Inter-Juve non è una gara normale. Va oltre la matematica"
- 16:16 Felipe Melo: "Il derby d'Italia di San Valentino lo vince la mia Inter. Chivu ha migliorato la squadra, Dimarco migliore d'Europa"
- 16:02 Racing, poco spazio sin qui per Carboni. Ma le casse dell'Academia attendono i suoi prossimi 20 minuti
- 15:33 Caressa: "L'Inter impressiona, Dimarco più di tutti. È uno dei migliori laterali in circolazione"
- 15:19 Boninsegna: "Juve maledizione per l'Inter? I nerazzurri restano i più forti. Però calma a parlare di scudetto"
- 15:04 Boniek: "Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1". Poi scherza su Zielinski
- 14:50 Missione Milan a Liverpool per il nuovo stadio: il club rossonero studia la nuova casa dell'Everton
- 14:35 Delis Gjeci firma il suo primo contratto da professionista: "La strada è quella giusta, forza Inter"
- 14:21 Inter Women, Polli: "Interista sin da piccola, sogno il tricolore. Partivo con papà dalle Marche per andare a San Siro"
- 14:07 Tardelli: "Chivu punto di riferimento, Spalletti capace di qualsiasi cosa: Inter-Juve finisce 1-1"
- 13:55 SM - Chivu ritrova Calhanoglu ma dal 1' ci sarà Zielinski. Mkhitaryan preferito a Sucic. Attacco affidato alla ThuLa
- 13:39 Agenzie calciatori, la ROC Nations di Dimarco in top 10 per valore assistiti. GR Sports la prima italiana
- 13:25 Ferrara: "Akanji, impatto importante nell'Inter. Sta dando un grandissimo contributo anche lui"
- 13:10 Iuliano carica la Juventus: "Non è scontato che vinca l'Inter, la squadra di Spalletti è cinica e capace di tutto"
- 12:56 Record di assist, Dimarco contro la Juve può scrivere la storia: Miccoli, Ronaldinho e Cossu avvisati
- 12:41 Under 23, Amerighi racconta: "La rottura del crociato la sfida più importante affrontata in carriera"
- 12:27 Milan, Ricci: "Fa piacere rimanere aggrappati ad un'Inter che sta stravincendo. Abbiamo carattere"
- 12:13 GdS - Inter-Juventus, in campo circa 270 milioni di euro di stipendi totali: Vlahovic e Lautaro i più pagati