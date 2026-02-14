"Parte favorita l’Inter per quello che sta facendo, ma la Juve è diventata una signora squadra che può far paura a tutti". Ne è sicuro Mark Iuliano che in vista del derby d'Italia di stasera carica la squadra di Luciano Spalletti: "Sarà una partita non facile per l’Inter ma anche per la Juve. Speriamo in una grande serata per i bianconeri. Questa squadra può fare tutto, gioca molto bene. Qualche errore c’è stato nelle ultime partite, ma è capace di tutto" ha detto a Radio Bianconera.

Poi aggiunge:

"Non è scontato che l’Inter vinca, perché la Juve è tosta. Di sicuro ce la metterà tutta. Dove può far male? Non è facile se giochi come vuole lei: bisogna essere compatti, fare pochi errori e punirli quando hai le opportunità. Ogni tanto concede: se la Juve è cinica, e occasioni ne avrà, può farcela. Devi essere cattivo sotto rete".

Su Spalletti:

"Io non penserei adesso al rinnovo. Con il lavoro che sta facendo si sta meritando il rinnovo. Però ora pensiamo alla sfida con l’Inter".