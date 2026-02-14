L'Inter ospita la Juventus a San Siro con l'obiettivo di conferma la vetta e di rispondere al Milan. Raggiunto da DAZN, il presidente nerazzurro Beppe Marotta presenta il Derby d'Italia a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Affromtiamo questa gara da primi in classifica, ma conterà la prestazione. Abbiamo una marcia fatta di vittorie convincenti proprio sul piano delle prestazioni. Siamo in una fase interlocutoria, ci sono tanti punti e tante partite da giocare. È uno scontro diretto, dobbiamo confermare quanto fatto di buono".

È possibile staccarsi dal pensiero degli scontri diretti? C'è un tarlo?

"Non c'è ub tarlo, se le andiamo ad esaminare sono frutto di casualità e di episodi nei finali di gara, ma le prestazioni son state convincenti. Non siamo stati messi sotto da nessuno".

Che effetto le fa vedere Spalletti alla Juve?

"Il mondo del calcio è bello perché a parte la rivalità quasi sempre si è amici. Affronto sempre le mie ex squadre con riconoscenza perché mi hanno dato fiducia, quindi non dimentico l'esperienza alla Juve. Per Spalletti c'è stima, è uno dei più grandi allenatori in circolazione. Nel calcio ormai un giorno sei da di qui e uno di la, ma la stima c'è sempre"