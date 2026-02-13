Ospite del podcast 'Sky Calcio Unplugged', l'ex attaccante di Roma e Inter Amantino Mancini parla così del suo ex compagno di squadra Cristian Chivu, incrociato in ambedue le esperienze italiane: "Sinceramente per me non è una sorpresa. Lui veniva dall'Ajax quando arrivò a Roma insieme a me, e già nei primi allenamenti si vedeva che fosse un allenatore in campo: parlava spesso, vedeva le azioni, ti dava un po' di indicazioni. Si vedeva che era un leader. Poi durante gli allenamenti era molto serio e metteva sul tavolo tutte le cose che pensava, aveva tanta personalità. Abbiamo fatto insieme il corso UEFA di Coverciano e si vedeva la sua partecipazione, diceva sempre cose importanti. Si vedeva la sua predisposizione a diventare allenatore". Ma Chivu avrà un difetto? "Non so se fuma ancora, ricordo che fumava troppo...", aggiunge sorridendo.