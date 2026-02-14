Parlando a margine della presentazione di 'Juventus, Primo Amore', il docu-film che ripercorre il decennio bianconero dal 1975-1985, Marco Tardelli ha provato a lanciarsi in uno pronostico sul derby d'Italia: "Spalletti è in grado di fare qualsiasi cosa, però certamente l'Inter è molto forte. Chivu è riuscito a tenere bene all'inizio, ora è il punto di riferimento della squadra. Per me finisce 1-1", le parole riportate da Gazzetta.it dal campione del mondo 1982.