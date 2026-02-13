"Mi dicevano che Milano fosse grigia, ma io non sono d'accordo. E so di non essere il solo". Comincia così il racconto di Javier Zanetti, chiamato a presentare Inter-Juventus in un video emozionale postato dal club nerazzurro sui propri profili social: "L'ho capito dagli sguardi, quelli che brillano nelle notti più buie. L'ho visto per le strade e anche nel cielo. E poi, l'ho sentito nel cuore della gente che vibra come la loro voce. Probabilmente, chi dice che Milano è grigia non ha mai conosciuto un amore così. Perché quando sei innamorato, vedi tutto a colori. I nostri", le parole di Pupi, che poi commenta il post dell'Inter aggiungendo altre parole eloquenti: "Più passa il tempo, più ti amo". Una dichiarazione in piena regola, nel giorno di Inter-Juve a San Valentino.