Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus: "Serate come queste sono quelle che sogni sin da bambino, è il massimo che si poteva ottenere questa sera: vittoria e gol. Scudetto? Non si può parlare di traguardo, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima".