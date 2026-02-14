Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria contro la Juventus: "Serate come queste sono quelle che sogni sin da bambino, è il massimo che si poteva ottenere questa sera: vittoria e gol. Scudetto? Non si può parlare di traguardo, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima".

Autore: Niccolò Anfosso
