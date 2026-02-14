A catalizzare attenzione e telespettatori nella giornata di Serie A iniziata ieri non è solo il big match di stasera al Meazza tra Inter e Juventus. Se a Milano questa sera si disputerà il derby d'Italia, a Napoli domani sera si disputerà un altro grande incontro: quello tra la squadra di Antonio Conte e la Roma di Gian Piero Gasperini. In vista dell'incrocio di domani, l'allenatore dei giallorossi ha presentato la sfida, parlando ampiamente delle insidie e dato uno sguardo anche sulle altre squadre.
Negli ultimi anni gli scontri diretti con le grandi squadre sono sempre stati degli avversari un po’ ostici dal punto di vista dei risultati. Vi siete chiesti perché c’è questa difficoltà magari a fare punti contro le grandi?
"Più che di mentalità dobbiamo fare un salto tecnico. È evidente che quando le cose si ripetono nel tempo, probabilmente c’è ancora una differenza che sicuramente si è assottigliata, che è dettata anche dalle prestazioni che abbiamo fatto nel girone d’andata un po’ con tutte quante le squadre che sono insieme o davanti a noi. Ultimamente abbiamo fatto un’altra ottima prestazione col Milan, almeno lì non abbiamo perso, abbiamo fatto il risultato. Io credo che rispetto all’inizio del girone d’andata, noi siamo indubbiamente cresciuti, anche se purtroppo stiamo vivendo questa emergenza che però non riguarda solamente noi, obiettivamente riguarda anche altre squadre".
Si aspettava, a inizio campionato, di arrivare a febbraio a lottare con questo Napoli campione d’Italia?
"Noi abbiamo sempre pensato al nostro percorso. Poi questo è un campionato dove ci sono stati periodi diversi, dove sono state coinvolte tante squadre. C’era in andata qualcuna che viaggiava un po’ meno, adesso l’Inter ha preso e sicuramente è cresciuta tantissimo, altre squadre sono cresciute come la Juventus, il Milan, il Napoli ha avuto dei momenti molto buoni, qualche difficoltà anche loro dovuta magari a delle defezioni. Resta il fatto che dopo 24 giornate siamo lì. Essere lì insieme alla Juventus, insieme al Napoli, comunque ancora con le altre, ancora al Milan, soprattutto ancora visibile. Poi è chiaro, c’è il Como, c’è l' Atalanta che stanno risalendo forte, però questo è il campionato. Io credo che, da che mi ricordo io almeno, per quanto mi riguarda, i risultati li hai tenuti sempre l’ultima domenica, forse qualche volta la penultima, ma più delle volte l’ultima, l’ultima domenica punto a punto. Non si sono mai raggiunti gli obiettivi e i risultati con giornate d’anticipo. E quindi noi dobbiamo essere pronti a stare dentro fino alla fine, a battagliare fino alla fine".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - News
Altre notizie
- 18:55 Sommer bocciato come commentatore della cerimonia di Milano-Cortina: "Una cattiva scelta"
- 18:41 Roma Primavera, Guidi: "Inter grandissima squadra, che sta brillando in Youth League"
- 18:26 Con la nuova Nations League arriva la 'maxi-pausa' di settembre e ottobre: 104 partite per le Nazionali
- 18:12 I tormenti di Conte continuano: si ferma McTominay, lo scozzese salterà Napoli-Roma
- 17:58 videoInter-Juventus, 'odi et amo': a San Valentino arriva la sfida tra due eterni opposti che si attraggono
- 17:43 Sky - Conferme per Zielinski titolare contro la Juve: Calhanoglu in panchina, questa l'idea di Chivu
- 17:29 Gasperini torna sui risultati con le big del girone d'andata, poi sull'Inter: "All'inizio viaggiava meno, ma adesso..."
- 17:14 Sassuolo, Grosso: "L'Inter? Bisogna mettersi alle spalle ciò che succede. Ho fiducia in Muric"
- 17:00 La Fiorentina riaccende la fiammella della speranza: colpo grosso al Sinigaglia, Como battuto 2-1
- 16:58 Massolin manda uno squillo all'Inter: sua la rete che apre le danze nella vittoria del Modena sulla Carrarese
- 16:46 L'ex Inter Mandorlini torna ad allenare: è ufficiale il suo approdo al Ravenna
- 16:31 Hernanes: "A me piace Chivu, ma non sono d'accordo con lui: Inter-Juve non è una gara normale. Va oltre la matematica"
- 16:16 Felipe Melo: "Il derby d'Italia di San Valentino lo vince la mia Inter. Chivu ha migliorato la squadra, Dimarco migliore d'Europa"
- 16:02 Racing, poco spazio sin qui per Carboni. Ma le casse dell'Academia attendono i suoi prossimi 20 minuti
- 15:33 Caressa: "L'Inter impressiona, Dimarco più di tutti. È uno dei migliori laterali in circolazione"
- 15:19 Boninsegna: "Juve maledizione per l'Inter? I nerazzurri restano i più forti. Però calma a parlare di scudetto"
- 15:04 Boniek: "Inter favorita, il derby d'Italia finisce 2-1". Poi scherza su Zielinski
- 14:50 Missione Milan a Liverpool per il nuovo stadio: il club rossonero studia la nuova casa dell'Everton
- 14:35 Delis Gjeci firma il suo primo contratto da professionista: "La strada è quella giusta, forza Inter"
- 14:21 Inter Women, Polli: "Interista sin da piccola, sogno il tricolore. Partivo con papà dalle Marche per andare a San Siro"
- 14:07 Tardelli: "Chivu punto di riferimento, Spalletti capace di qualsiasi cosa: Inter-Juve finisce 1-1"
- 13:55 SM - Chivu ritrova Calhanoglu ma dal 1' ci sarà Zielinski. Mkhitaryan preferito a Sucic. Attacco affidato alla ThuLa
- 13:39 Agenzie calciatori, la ROC Nations di Dimarco in top 10 per valore assistiti. GR Sports la prima italiana
- 13:25 Ferrara: "Akanji, impatto importante nell'Inter. Sta dando un grandissimo contributo anche lui"
- 13:10 Iuliano carica la Juventus: "Non è scontato che vinca l'Inter, la squadra di Spalletti è cinica e capace di tutto"
- 12:56 Record di assist, Dimarco contro la Juve può scrivere la storia: Miccoli, Ronaldinho e Cossu avvisati
- 12:41 Under 23, Amerighi racconta: "La rottura del crociato la sfida più importante affrontata in carriera"
- 12:27 Milan, Ricci: "Fa piacere rimanere aggrappati ad un'Inter che sta stravincendo. Abbiamo carattere"
- 12:13 GdS - Inter-Juventus, in campo circa 270 milioni di euro di stipendi totali: Vlahovic e Lautaro i più pagati
- 11:59 Garlando: "Inter-Juve, sfida tra le due squadre che segnano di più. Questa sera farà la differenza un aspetto"
- 11:45 Corsera - Chivu e il pensiero sugli arbitri: una frecciata a Conte, Gasperini e Spalletti?
- 11:31 Qui Juve - Niente Inter per Khephren Thuram: Spalletti non lo convoca. Out anche Vlahovic e Milik
- 11:17 Il MILAN vince a PISA, INTER-JUVE s'infiamma ancora di più: la TENTAZIONE di CHIVU. SHOW a SAN SIRO
- 11:03 Adriano: "L'incontro con Thuram mi ha emozionato. Derby d'Italia, sarà un onore essere a San Siro per tifare Inter"
- 10:49 Lautaro: "L'Inter rappresenta tantissimo per la mia vita. La parola più importante? Sacrificio. Milito..."
- 10:35 Condò: "Inter-Juve, bel carico d'ansia da gestire dopo il gol di Modric. Chivu, vittoria per scrollarsi l'ultimo dubbio"
- 10:21 TS - Inter-Juve derby d'Italia anche tra consiglieri federali: Marotta e Chiellini uniti dalla politica
- 10:07 Tacconi: "Quando giocavo ero sempre incavolato con l'Inter. Chi prenderei nella mia Juve? Lautaro e Dimarco"
- 09:53 Ranocchia: "Derby d'Italia, Inter favorita. Chivu grandissimo, ha fatto ricredere gli scettici. Bastoni top mondo, Akanji garanzia"
- 09:39 CdS - Inter all'esame scudetto, Juve all'esame Champions. Gattuso sarà a San Siro per osservare gli italiani
- 09:25 CdS - Torna Barella, Zielinski avanti su Calhanoglu per un posto in regia. Mkhitaryan in vantaggio su Sucic
- 09:11 Qui Juve - Thuram in forte dubbio: Spalletti con Koopmeiners o McKennie in mediana, dubbio Conceicao
- 08:57 Zenga: "Ecco dove si vede la mano di Chivu. Chi al posto di Sommer? Vicario e Carnesecchi in prima fila, poi Caprile"
- 08:43 CdS - Inter-Juve è già nella storia: San Siro sold-out e 8 milioni d'incasso. È il secondo più alto di sempre
- 08:29 GdS - Calhanoglu e Barella titolari in Inter-Juve: Chivu ci pensa. La ThuLa guida l'attacco
- 08:15 Preview Inter-Juventus - Chivu tentato da Barella e Calhanoglu
- 00:00 Olimpiadi, San Valentino e Derby d'Italia
- 23:58 Inter-Juventus, arbitra La Penna: terzo precedente in stagione coi nerazzurri, dodicesimo assoluto
- 23:45 Milan, Allegri non si sbilancia su Inter-Juventus: "L'importante era fare tre punti noi"
- 23:30 Prima di Inter-Juve, Zanetti celebra l'amore a tinte nerazzurre: "Quando sei innamorato, vedi tutto a colori. I nostri"
- 23:17 Del Piero: "Inter-Juventus pesa per entrambe. Questa sfida non si vince solo con la qualità"
- 23:02 Ventola: "Inter-Juve ai miei tempi era sentita più del derby. Bravo Chivu con gli attaccanti"
- 22:49 Il Milan soffre ma vince a Pisa (2-1): Modric decisivo per il sorpasso, Rabiot espulso nel finale
- 22:35 Galatasaray, Buruk punta la Juventus: "La partita contro l'Inter non sarà parametro di valutazione"
- 22:20 Inter-Juventus sarà anche Dimarco-Conceiçao. Sfida mancina su una corsia dove si svilupperà la gara
- 22:06 Verso Parma-Inter Women, Tomaselli: "Vogliamo restare a -5 dalla Roma prima dello scontro diretto"
- 21:52 Dumfries ancora fermo, il CT Koeman: "È frustrante anche per me. Lista per i Mondiali non ancora finita"
- 21:38 Inter-Juventus, tante iniziative targate Betsson.sport: protagonisti Baggio e Adriano
- 21:23 Icardi sfida la Juve: "Se penso di tornare un incubo per loro? Sì, con Inter e Sampdoria ho segnato tanto"
- 21:09 Monday Night per l'Inter U23 in casa dell'Ospitaletto: dirigerà l'incontro Striamo di Salerno
- 20:55 Fattore Messi: l'Inter Miami supera quasi tutta la Serie A per valore. L'Inter italiana vale 1,3 mld di dollari
- 20:40 Calhanoglu e Zielinski, feeling speciale con la Juve. Il polacco mette nel mirino il record del connazionale Milik
- 20:26 Milan, Allegri: "L'Inter viene da una serie di vittorie infinita, noi dobbiamo fare punti per la Champions"
- 20:12 Borghi: "Nerazzurri squadra migliore, io non me lo aspettavo. Domani voglio una gara fantastica"
- 19:58 Inter-Juventus, Chivu sorprende? Barella e Calhanoglu insieme dal 1': la probabile formazione per domani sera
- 19:43 Inter in striscia positiva, 12 gare senza perdere in Serie A. Nerazzurri imbattuti a San Siro da 5 partite
- 19:29 Di Marzio: "Chivu intelligente e mai ipocrita, mi piace. E perché Guardiola si è privato di Akanji?"
- 19:15 Vieri: "Tensione, adrenalina, San Siro: Inter-Juve è la partita". Poi sul 5 maggio e su Pio Esposito...
- 19:00 Rivivi la diretta! CHIVU GIGANTE, lezione di STILE e COMUNICAZIONE. VIGILIA di INTER-JUVE: le ULTIME. THURAM a RISCHIO
- 18:52 Mancini: "Chivu era già un allenatore in campo. Anche al corso UEFA diceva sempre cose importanti"