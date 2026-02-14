È Federico La Penna l'arbitro designato per dirigere Inter-Juventus, match valido per 25esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 1 ha come collaboratori Meli e Alassio, con Doveri nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Chiffi, coadiuvato da Abisso. La prestazione del direttore di gara è ben al di sotto della sufficienza: pesa il grave errore sul secondo giallo a Kalulu.

9' - Sucic viene atterrato da Miretti al limite dell'area con un contatto leggero ma punibile, La Penna lascia correre e poi ammonisce Bastoni: punito il fallo tattico su Conceiçao in ripartenza.

32' - Intervento scomposto di Kalulu su Barella: scatta la giusta ammonizione per lo juventino.

42' - Bastoni esce palla al piede e finisce a terra per un presunto fallo di Kalulu, che La Penna ammonisce con troppa frenesia per la seconda volta nel giro di pochi minuti (estraendo poi il rosso). Si tratta di un errore grave: il difensore dell'Inter non viene toccato in maniera fallosa, lo sfiora il braccio di Kalulu, ma il VAR da protocollo non può intervenire in caso di doppia ammonizione per correggere la decisione.

53' - Barella sbilancia Locatelli che scappa via in mezzo al campo: arriva il giallo. Il centrocampista dell'Inter, diffidato, salterà il prossimo match di campionato contro il Lecce.

58' - Cambiaso stende Calhanoglu, poi protesta con arronganza faccia a faccia con La Penna per il fallo fischiato (che è giusto): l'arbitro in questo caso non estrae il cartellino. Ci stava l'ammonizione per proteste.

70' - Leggere proteste della Juventus per un calcio di rigore per un contatto di gioco tra Carlos Augusto e McKennie e per il tocco di braccio di Bisseck, che però è lungo il corpo e non ne aumenta il volume. Si tratta inoltre di palla inattesa: La Penna fa bene a lasciar correre e il VAR conferma.

79' - Ammonizione anche per Calhanoglu: punita la scivolata in ritardo su Locatelli. Era diffidato, salterà la partita contro il Lecce.

82' - Thuram si invola sulla fascia palla al piede e Openda va giù da solo nello scontro fisico, La Penna fischia un fallo che non c'è e Chivu protesta: ammonito anche il tecnico dell'Inter.

85' - La Juventus trova il 2-2 con Locatelli, ad inzio azione c'è un contatto tra Bremer e Lautaro: La Penna non c'è nulla e il VAR conferma. Decisione corretta.

89' - Calhanoglu calcia in porta e trova la deviazione di Koopmeiners: La Penna non vede e non concede il corner all'Inter.

91' - L'Inter va in rete con Zielinski e l'Inter si porta sul 3-2: il polacco esulta togliendosi la maglia e si becca l'ammonizione.