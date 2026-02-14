Alla fine è stato Piotr Zielinski a decidere il big match tra Inter e Juventus con il gol del definitivo 3-2 nerazzurro. Il polacco, intercettato da DAZN sul prato di San Siro e nominato come Player of the Match, esprime le sue sensazioni a caldo pochi minuti dopo il triplice fischio: "Sono contento che abbiamo portato gioia alle coppie nerazzurre, oggi non potevano uscire con le fidanzate o mogli a San Valentino. Io dedico il gol a mia moglie che oggi mi aveva chiesto di farlo, sono contento".

Un altro gol contro la Juventus, questo forse è il più importante.

"Il gol è molto importante e i punti fondamentali. Godiamoci questa serata perché siamo stati grandi".