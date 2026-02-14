Piotr Zielinski, nominato Player of the Match di Inter-Juventus grazie al gol vittoria siglato al 90esimo, si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare quanto accaduto questa sera a San Siro:
Questo è il gol più importante della stagione per te? E cosa rappresenta per l’Inter?
“Sicuramente è il gol più importante, però ha lavorato tutta la squadra. Godiamoci questo successo perché è tanta roba”.
Che scatto mentale è servito specie dopo il gol del 2-2?
“Queste cose dobbiamo evitarle. Dobbiamo migliorare in certe cose, è mancata concentrazione dopo il gol di Pio. Dovevamo gestirla meglio, è mancata concentrazione ma abbiamo vinto e questo era importante”.
Vi siete tolti un peso dalle spalle vincendo contro una big.
"Volevamo vincere, la Juve è una grandissima squadra ma anche nelle altre partite abbiamo dimostrato di essere forti. Godiamocela perché abbiamo battuto una grande Juve".
