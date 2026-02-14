Ammonta a circa 270 milioni di euro complessivi la somma degli stipendi dei protagonisti che questa sera accenderanno Inter-Juventus. Tra i due monte ingaggi c'è equilibrio, come si evince dall'analisi de La Gazzetta dello Sport: i nerazzurri sono a quota 137, mentre i bianconeri arrivano a 135. Per quanto riguarda gli ammortamenti dei cartellini (cioè dal carico delle acquisizioni dei calciatori), nel 2024-25 l’Inter ha invece contabilizzato 253,2 milioni di spese (la stagione prima erano 227,4), mentre con la Juve si arriva a 244,7 (in calo rispetto ai 264,1). "Insomma, di recente le curve tra Milano e Torino sembrano essersi invertite", sottolinea la rosea.

Tra i bianconeri oggi Yildiz guadagna 6 milioni netti contro l’1,7 precedente e la cifra diventerà 7 il prossimo anno, mentre David ne incassa 6 e Vlahovic addirittura 12. Il più pagato tra i nerazzurri resta Lautaro Martinez, a quota 9 milioni, mentre Barella e Calhanoglu ne guadagnano 6,5.