Poche parole ma fondamentali per Marcus Thuram a Inter TV a circa un’ora dal big match contro la Juventus. L’attaccante nerazzurro presenta così il derby d’Italia: “Servirà un’Inter seria, molto attenta ai dettagli come stiamo facendo nelle ultime settimane”, ha concluso il francese.

Sezione: News / Data: Sab 14 febbraio 2026 alle 19:49
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print