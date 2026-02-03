Grazie anche alla rete dello 0-2, Piotr Zielinski è stato eletto migliore in campo a Cremona dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Alle spalle del polacco, secondo, Lautaro Martinez che ha firmato il gol del vantaggio. Terzo posto per Federico Dimarco. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 2.47%

Bisseck 0.73%

Akanji 1.64%

Bastoni 0.64%

Luis Henrique 4.47%

Frattesi 1.28%

Zielinski 50.23%

Sucic 2.28%

Dimarco 7.85%

Martinez 26.85%

Esposito 0.55%

Thuram 0%

Mkhitaryan 0%

Darmian 0.27%

Bonny 0.09%

Diouf 0.64%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 33 PARTITE:

LAUTARO 47 PT.

ZIELINSKI 41 PT.

DIMARCO 30 PT.

THURAM 25 PT.

ESPOSITO 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BARELLA 15 PT.

AKANJI E CARLOS AUGUSTO 11 PT.

BISSECK E BONNY 9 PT.

DIOUF 8 PT.

LUIS HENRIQUE E MKHITARYAN 6 PT.

MARTINEZ 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.