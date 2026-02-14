Federico Guidi, allenatore della Roma Under 20, presenta la sfida di domani mattina contro l'Inter. Una partita che il tecnico spera possa essere utili ai suoi ragazzi per risollevarsi dopo la recente delusione dall'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma: "I ragazzi erano estremamente dispiaciuti ; però, come ho detto loro, queste esperienze negative devono essere motivo di forte spirito di rivalsa per andare a cercare di fare una super prestazione a Milano contro l'Inter. Con la consapevolezza che davanti avremo un'altra grandissima squadra, che sta giocando molto bene, che sta brillando in Youth League. Quindi, contro molti avversari nazionali. Una partita dall'alto coefficiente di difficoltà, ma allo stesso momento estremamente bella da giocare".

Che partita si aspetta?

"Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra estremamente propositiva, con giocatori di grande qualità tecnica. Dovremo riuscire a esprimere grandissima intensità, anche se non sarà facile perché tanti hanno speso molto in questo mini-ciclo. Ci